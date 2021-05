Hédi Oueslati : L’application des mesures sanitaires est notre meilleure arme pour contrer la pandémie

Alors qu’on attendait l’annonce des mesures proposées par la commission scientifique de lutte contre le Covid-19 à la commission nationale de lutte contre le coronavirus, le président de la commission scientifique et pharmacologue Hédi Oueslati s’est contenté ce mercredi 28 avril 2021 de souligner la nécessité d’appliquer les mesures en place et de les renforcer au besoin.

Ne voulant pas jeter de l’huile sur le feu et estimant que les polémiques n’arrangent pas les choses, M. Oueslati n’a pas voulu révéler les mesures soumises à la commission nationale.

Pour lui, le plus important est de se focaliser sur le message essentiel : Les Tunisiens doivent respecter les mesures sanitaires à la lettre pour limiter le nombre de contaminations et retrouver une vie normale.

Au micro de Wassim Ben Larbi dans l'émission Expresso sur Express Fm, Hédi Oueslati a souligné la nécessité de soutenir le système de santé, qui est en première ligne, en demandant aux citoyens de s’entraider pour diminuer la pression sur les établissements de santé. Et de marteler qu’avec la prévention, on pourrait sauver dix fois plus de personnes car la prévention donne un meilleur rendement que le traitement.

Le pharmacologue a noté ainsi que là où la prévention a été bien appliquée, on a observé une baisse du nombre de contaminés et on a vu les courbes changer en fonction de l’application des mesures de prévention.

« Je suis optimiste et si j’ai accepté de passer aujourd’hui sur vos ondes c’est pour parler aux Tunisiens et faire appel à leur conscience. (…) Je ne désespère pas… le Tunisien doit comprendre que le plus gros de la solution est entre ses mains et ce n’est pas difficile », a affirmé Dr Oueslati en précisant que le taux de positivité des tests RT-PCR à la onzième semaine était à 10% et qu’on est passé à la quinzième et seizième semaine à 28% et 29%. Ce qui reflète une propagation importante.

Pour lui, il faut faire attention pour ne pas envenimer les choses, rappelant que la saturation des hôpitaux est presque complète et que la tension est devenue insupportable aux urgences : les médecins et le personnel de santé étant fatigués moralement.

« Si le citoyen nous aide, il se peut que dans les trois à quatre prochaines semaines, on pourrait éviter 1.500 décès. Il suffit d’appliquer les mesures de base : le port de masque, la distanciation physique, l’aération des espaces, pas de rassemblements, … . L’application de ces mesures demeure notre meilleure arme pour contrer la pandémie », a-t-il souligné.

Par ailleurs, le pharmacologue a demandé le soutien des laboratoires pour qu’ils puissent avoir les moyens pour détecter toute introduction d’un nouveau variant, pouvoir l’isoler aussitôt et empêcher sa propagation dans le pays.

Rappelons qu’une réunion de la commission nationale de lutte contre le coronavirus est prévue ce mercredi et que de nouvelles mesures sanitaires pourraient être annoncées.

