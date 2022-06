Rabeh Khraifi : il faut dissoudre l’AMT et le SMT

Le professeur de droit public, chercheur en droit constitutionnel et proche du chef de l’Etat, Rabeh Khraifi, a souligné la nécessité de dissoudre l'Association des magistrats tunisiens (AMT) et le syndicat des magistrats tunisiens (SMT).

Dans un post Facebook daté de mardi 7 juin 2022, M. Khraifi a estimé que la publication d’un décret présidentiel qui dissout ses deux entités représente une partie des réformes visant la justice : « Une réforme structurelle qui restaure aux magistrats et à la justice son honneur, son pouvoir et son ascendant ».

Et d’ajouter : « La justice est un pouvoir indépendant de tous les autres pouvoirs et n’a pas besoin ni de syndicat, ni d’association. En outre, les décisions de ces deux entités sont nulles, en se référant à la loi.

Le pouvoir judiciaire est une autorité, et l'autorité ne peut pas se mettre en grève et perturber le travail et les services ».

I.N