Ces 200 mots bannis par l’administration Trump

Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a engagé une refonte profonde du langage employé dans la communication gouvernementale. Selon le New York Times, près de 200 termes ont été retirés des documents et sites web officiels, témoignant d’un changement d’orientation politique majeur.

Une révision linguistique controversée

D’après le journal américain, cette suppression massive de mots et expressions reflète clairement les nouvelles priorités de l’Administration Trump. Parmi les concepts évincés figurent des termes liés à la diversité, l’équité et l’inclusion – des principes jugés contraires à la vision de la méritocratie défendue par le gouvernement.

Le New York Times a documenté ces modifications en analysant des centaines de sites web fédéraux, où des références aux politiques progressistes de l’ère Biden ont disparu. En janvier déjà, plus de 8 000 pages Internet avaient été supprimées sur une douzaine de sites gouvernementaux, notamment pour éliminer toute mention de l’« idéologie du genre ».

Des notions de justice sociale écartées

Des termes comme antiracisme (anti-racism) ou privilège (privilege) ont été jugés inappropriés, car considérés comme vecteurs de discrimination inversée et de repentance forcée. La notion de solidarité alliée (allyship), qui implique le soutien des personnes privilégiées aux groupes marginalisés, a également été supprimée, tout comme le mot plaidoyer (advocacy) ou encore tout compris (all-inclusive), qui évoque une approche englobant toutes les identités.

Identité de genre : une purge terminologique

Dans la même logique, l’Administration Trump a supprimé des expressions liées aux identités de genre. Des termes comme assigné à la naissance (assigned at birth), non-binaire (non-binary), ou encore transgenre (transgender) ont été bannis, au motif qu’ils participeraient à une redéfinition idéologique du langage.

Le terme soins affirmatifs de genre (gender-affirming care), qui désigne l’accompagnement médical des personnes transgenres, a lui aussi été ciblé. Selon l’Administration, ces pratiques médicales – incluant suivi psychologique, traitements hormonaux et interventions chirurgicales – relèvent davantage d’une idéologie que d’une nécessité médicale.

Environnement et économie : un vocabulaire jugé alarmiste

L’Administration Trump a également banni des termes liés aux politiques environnementales, considérant que certains véhiculent un discours catastrophiste. Des expressions comme énergie propre (clean energy) et crise climatique (climate crisis) ont été supprimées, l’Administration estimant que ces notions justifient une régulation excessive nuisible à la compétitivité économique.

De même, des mots décrivant les inégalités sociales et économiques ont été écartés. Par exemple, sous-représenté (underrepresented) et mal desservi (underserved), souvent employés pour désigner les groupes ayant un accès limité aux ressources et aux opportunités, ont disparu des communications officielles. Ces termes étaient fréquemment associés aux politiques de diversité, d’équité et d’inclusion, que Trump s’efforce de démanteler.

Une bataille des idées qui passe par le langage

En imposant ces restrictions lexicales, Donald Trump cherche à réorienter le discours gouvernemental en faveur d’une vision plus conservatrice. Cette politique linguistique illustre un affrontement idéologique plus large, où le choix des mots devient un levier d’influence majeur sur les orientations politiques du pays.

Cette liste reproduit une partie des mots bannis :