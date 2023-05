Tina Turner, légende du rock'n'roll : parcours d'une vie

Azzedine Alaïa & Tina Turner photographiés par Peter Lindbergh, Paris, 1989

Tina Turner, de son vrai nom Anna Mae Bullock, est décédée mercredi 24 mai 2023 dans sa maison en Suisse. Retour sur le parcours de vie d'une légende de la musique dont l'histoire extraordinaire a inspirée des millions de personnes à travers le monde.

Née le 26 novembre 1939 à Nutbush, dans le Tennessee, Tina Turner a surmonté de nombreux obstacles pour devenir l'une des artistes les plus influentes et respectées de l'histoire de la musique.

Le début de la carrière de Tina Turner remonte aux années 1950, lorsqu'elle rencontre Ike Turner, un musicien et producteur de talent. Ils forment ensemble le groupe Ike & Tina Turner Revue, qui devient rapidement célèbre pour ses performances énergiques et passionnées. Tina Turner se démarque par sa voix puissante et sa présence scénique captivante, ce qui lui vaut rapidement une reconnaissance internationale.

Cependant, derrière les projecteurs, la vie de Tina Turner était loin d'être parfaite. Elle a enduré des années de violences conjugales de la part d'Ike Turner, ce qui l'a finalement conduite à mettre fin à leur mariage tumultueux et à leur carrière musicale commune. Après cette rupture, Tina Turner a dû reconstruire sa vie à partir de zéro.

Dans les années qui ont suivi, elle a connu une période difficile, mais Tina Turner n'a jamais abandonné. Elle a travaillé sans relâche pour se forger une nouvelle identité musicale et a finalement signé un contrat solo avec Capitol Records en 1983. Son premier album solo, "Private Dancer", a été un succès retentissant, propulsant Tina Turner au sommet des classements musicaux du monde entier. Des tubes tels que "What's Love Got to Do with It" et "We Don't Need Another Hero" sont devenus emblématiques et ont solidifié sa réputation de superstar.

Au-delà de sa carrière musicale, Tina Turner a également brillé en tant qu'actrice, avec des rôles remarqués dans des films tels que "Mad Max Beyond Thunderdome" en 1985. Sa présence charismatique et sa détermination ont fait d'elle une icône de la culture populaire.

Mais ce qui distingue véritablement Tina Turner, c'est sa force intérieure et sa capacité à se relever après les moments les plus sombres de sa vie. Elle a raconté son histoire dans son autobiographie intitulée "I, Tina" en 1986, révélant au monde les détails déchirants de son mariage abusif et inspirant ainsi de nombreuses victimes de violence domestique à prendre leur propre destin en main.

Tina Turner a pris sa retraite de la scène musicale en 2009, après une carrière de près de six décennies, laissant derrière elle un héritage musical inoubliable. Elle a été récompensée par de nombreux prix, dont huit Grammy Awards, et a vendu plus de 200 millions d'albums à travers le monde.

Dans ses dernières années Tina Turner a vécu une vie paisible en Suisse avec son mari Erwin Bach.

Son impact sur la musique et sur ceux qui l'admirent reste immense. Son parcours de vie est un exemple de résilience, de détermination et de courage.