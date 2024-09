Faouzi Ben Abderrahman : qui êtes-vous pour oser poser des questions à Kaïs Saïed ?!

L’ancien ministre, Faouzi Ben Abderrahman est revenu sur la non-diffusion de l'interview et de la session d’expression directe du candidat et président de la République Kaïs Saïed. « Qui êtes-vous pour oser poser des questions à l’envoyé de Dieu ? », a-t-il commenté de façon sarcastique.

Dans une publication Facebook du 25 septembre 2024, Faouzi Ben Abderrahman a considéré que la Télévision nationale n’aurait même pas dû procéder à un tirage au sort et qu’il n’y avait pas lieu de mettre le chef de l’État sur le même pied d’égalité que les deux autres candidats Zouhair Maghzaoui et Ayachi Zammel (emprisonné depuis le 5 septembre 2024).

« Il vous l’a dit dès le premier jour. Il ne fera pas campagne… Il a procédé à une campagne explicative en 2019 et cela suffit… Il ne reconnaît pas ces élections et si le peuple était conscient, il n’y en aurait pas », a-t-il écrit.

Faouzi Ben Abderrahman a considéré qu’il n’y avait plus lieu de parler de débat télévisé entre les candidats à la présidence et de rencontre avec les journalistes. Il a indiqué qu’une partie du peuple, à savoir celle critiquant la situation actuelle et le climat politique, n’en faisait pas vraiment partie et n’avait pas le droit de s’exprimer. Le reste du peuple n’aurait pas besoin de campagne.

Pour rappel, et selon une vidéo publiée le 17 septembre 2024 par la Télévision nationale, un tirage au sort a eu lieu en présence d’un huissier de justice et de Naoufel Frikha, vice-président de l’Isie, selon lequel une vidéo d’expression directe durant laquelle le président et candidat, Kaïs Saïed, présenterait son programme aurait dû être enregistrée le 20 septembre 2024 et diffusée à partir du 23 septembre 2024. Pour ce qui est de l’interview, elle devrait être diffusée entre le 24 et 26 septembre 2024

