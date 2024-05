L'Agence mondiale antidopage demande la libération immédiate du directeur général de l’Anad

L'Agence mondiale antidopage (AMA) a exprimé, mardi 14 mai 2024, dans un communiqué, sa préoccupation profonde suite à l'arrestation du directeur général de l'Organisation nationale antidopage de Tunisie (Anad) et à son licenciement pour avoir simplement tenté de se conformer aux conséquences liées à la non-conformité de l'Anad au Code mondial antidopage. Elle a demandé la libération immédiate du directeur général de l’Anad.

Rappelons que le parquet près le Tribunal de première instance de Ben Arous a décidé, lundi 13 mai 2024, d'ouvrir une instruction contre neuf personnes sur fond d’accusations liées à une "association de malfaiteurs et complot contre la sécurité intérieure et la sûreté de l'État et association de malfaiteurs dans le but de s'attaquer à des biens et à des personnes et de violer le drapeau tunisien".

L'affaire concerne l’incident du drapeau national couvert d’un tissu lors d’une compétition internationale à la piscine olympique de Radés. Le chef de l’État s’est déplacé, vendredi 10 mai, le lendemain de l’incident, à la piscine olympique de Radés et les sanctions sont tombées dans la foulée. Le ministère de la Jeunesse et des Sports avait annoncé la dissolution du bureau de la Fédération nationale de natation ainsi que le limogeage du directeur de l’Agence nationale antidopage et le délégué régional de la jeunesse à Ben Arous. En outre, deux des accusés sont actuellement en détention (le président de la Fédération nationale de natation (dissoute) et un haut cadre de l’Agence nationale antidopage).

Dans son communiqué, l’AMA rappelle, pour sa part, que « le 30 avril, la non-conformité de l’Anad a été confirmée en raison de sa mise en œuvre incomplète de la version 2021 du Code au sein de son système juridique. Aux termes de la non-conformité, comme c’est toujours le cas, une série de conséquences et de conditions de réintégration ont été imposées, notamment l’interdiction de faire flotter le drapeau national lors de certains événements déterminés tant que l’Anad restait en situation de non-conformité ».

Et de souligner qu’elle « soutient les efforts de l'Anad et des fédérations internationales pour faire respecter la décision du Comité exécutif de l'AMA d'affirmer la non-conformité dans cette affaire. Les informations selon lesquelles le directeur général de l'Anad aurait été arrêté pour cette raison sont très préoccupantes. L'AMA demande sa libération immédiate et inconditionnelle, ainsi que l'abandon de toutes les accusations portées contre lui à ce sujet ».

L'Agence mondiale antidopage note également que « depuis que la non-conformité en Tunisie a été établie, elle a travaillé en étroite collaboration avec les autorités pour garantir que le problème puisse être traité le plus rapidement possible. De fait, d’excellents progrès ont été réalisés à cet égard, ce qui rend ce dernier développement d’autant plus regrettable et inopportun ».

Et d’ajouter qu’« elle reste convaincue que cette question sera résolue dans un avenir très proche ».

I.N avec commmuniqué