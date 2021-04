Faouzi Mehdi : Nous atteindrons la barre des 12.000 décès d’ici mi-mai

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, était l’invité d’Elyes Gharbi ce samedi 24 avril 2021, sur Mosaïque FM. Faouzi Mehdi a répondu à un certain nombre de questions concernant la situation sanitaire dans le pays qu’il a qualifié de « très critique » refusant d’employer le terme « catastrophique ».

Il a confirmé que la Tunisie, à l’instar de nombreux autres pays dans le monde, connait une troisième vague épidémique et qu’elle a atteint son pic en termes de nombre de cas enregistrés. « Ce qui est à prendre compte malheureusement c’est que ces cas engendreront des décès dans les semaines qui viennent et nous nous attendons à atteindre les 12.000 décès à la mi-mai » a expliqué le ministre.

Concernant les nouveaux variants, Faouzi Mehdi a précisé que la Tunisie connait une forte propagation du variant britannique du virus responsable du Covid-19 qui a été observé dans 18 gouvernorats du pays. « Pour ce qui est des autres variants, indien, brésilien ou sud-africain, la commission scientifique a proposé la fermeture des frontières mais cette proposition n’a pas été retenue par la commission nationale. L’effort doit alors être fait au niveau des frontières avec la mise en place des tests rapides et du confinement obligatoire pour les cas positifs » a-t-il ajouté.

Le ministre de la Santé a ensuite évoqué une réunion tenue avec le ministre des Affaires sociales concernant la mise à disposition des cliniques privées pour accueillir les malades du Covid-19. « Nous allons nous adresser aux représentants du secteur pour examiner les modalités d’une future collaboration » a-t-il poursuivi.

Faouzi Mehdi a ensuite déploré le manque de conscience des Tunisiens devant la gravité de la situation et les nombreuses violations du protocole sanitaire observées ici et là. « Quand on se rend dans un espace commercial on voit très vite que très peu de gens portent des masques. On ne va pas coller un policier à chaque citoyen. Les services du ministère de l’Intérieur ont relevé 400.000 infractions mais vous savez les violations continuent en toute irresponsabilité et même, disons-le, en toute criminalité. J’estime que violer le protocole sanitaire en ce moment est parfois criminel, je parle par exemple des cafés qui ferment leurs portes à 22h avec des clients entassés à l’intérieur et il y en a » a-t-il confié.

Le ministre de la Santé a enfin précisé que la campagne nationale de vaccination ambitionne d’atteindre ses objectifs et de vacciner au moins trois millions de Tunisiens à partir de la fin du mois de juin.

Selon le ministère de la Santé, 107 décès ont été notifiés le 22 avril portant le nombre des victimes du Covid-19 en Tunisie à 10.170.

Actuellement, 2654 personnes sont hospitalisées dont 485 en soins intensifs et 144 sous respirateurs.

M.B.Z