Saïed à Bouderbala : nous sommes engagés dans une bataille de libération nationale

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mardi 14 mars 2023, le nouveau président de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, à Carthage et lui a présenté ses félicitations pour son élection à la présidence de l'Assemblée.





Au cours de la réunion, de nombreux sujets ont été abordés, notamment les législations attendues par le peuple et la responsabilité des députés envers leurs électeurs, car l'élection est un mandat confié par l'électeur à celui qui le représente dans toute assemblée parlementaire, et le député doit rester responsable envers ceux qui l'ont choisi et mandaté.





Le président de la République a rappelé que “nous sommes engagés aujourd'hui dans une bataille pour la libération nationale et que notre devoir sacré, quel que soit notre poste, est de répondre aux demandes légitimes du peuple dans tous les domaines”. Il a également réaffirmé que la Tunisie dispose de toutes les conditions de réussite et que tous les efforts doivent être réunis pour permettre aux Tunisiens de vivre avec dignité.





Le président de la République a souligné que toutes les dates relatives à la consultation nationale, au dialogue national, au référendum et aux élections des membres de l'ARP en deux tours ont été respectées, réitérant sa détermination à poursuivre la lutte contre la corruption et ses causes, car certains sont encore nostalgiques pour le passé et croient à tort qu'ils peuvent y retourner.

L’ancien bâtonnier, Brahim Bouderbala, a été élu, lundi 13 mars 2023, à l'issue du second tour, en tant que président du nouveau Parlement avec 83 voix en sa faveur, contre 67 voix pour Abdessalem Dahmani.





Brahim Bouderbala, fervent défenseur du projet de Kaïs Saïed, s'était présenté, il y a plusieurs semaines, en tant que "soldat au service de la Tunisie". Il a indiqué qu’il était prêt à occuper la fonction de président du parlement et qu'il avait été proposé à ce poste par plusieurs députés.

Il a aussi affirmé que des pourparlers avaient eu lieu, autour de sa candidature, depuis le premier tour des législatives.













S.H