Ajbouni : Saïed applique toujours les accords migratoires de 2008 et 2011

Le dirigeant d’Attayar et ancien député, Hichem Ajbouni, est revenu sur les débats relatifs au mémorandum d’entente signé en juillet 2023 entre la Tunisie et l’Union européenne. « On nous a poussés à un débat juridique – s’agit-il d’un accord ou d’un simple mémorandum ? – alors que politiquement, c’est insensé ! », a-t-il écrit.

Selon lui, la page officielle de la présidence de la République, tout comme la déclaration du chef de l’État Kaïs Saïed, en juillet 2023 face à Giorgia Meloni (présidente du Conseil des ministres italien) et à la délégation de l’Union européenne, indiquent clairement une entente entre les deux parties sur la question migratoire.

Dans une publication Facebook datée du 7 avril 2025, Hichem Ajbouni a estimé que si Kaïs Saïed était opposé aux accords migratoires de 2008 et 2011, il n’aurait pas dû continuer à les appliquer ni accepter le rapatriement des Tunisiens en situation irrégulière.

« Pourquoi n’a-t-il accepté que le rapatriement volontaire des migrants subsahariens irréguliers présents en Tunisie ? Pourquoi la Tunisie s’engage-t-elle dans tout cela en échange de miettes qui ne peuvent ni nourrir ni rassasier ? », a-t-il interrogé.

Hichem Ajbouni a également rappelé que l’ancien ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, avait déclaré lors d’une plénière de l’Assemblée des représentants du peuple que le déplacement des migrants irréguliers vers les plantations d’oliviers relevait d’un choix stratégique. Il s’est demandé vers quels nouveaux lieux ces migrants seront désormais transférés, après les récentes opérations de destruction de leurs camps.

