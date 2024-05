Le conseil des bâtonniers condamne les intrusions musclées et répétées dans la Maison de l’avocat

Invité par l’actuel bâtonnier Hatem Mziou, le conseil des bâtonniers de l’Ordre des avocats de Tunisie s’est réuni, mercredi 15 mai 2024, en présence de : Abdelwahab Behi, Abdeljelil Bouraoui, Béchir Essid, Abdessattar Ben Moussa, Chawki Tabib et Fadhel Mahfoudh. La réunion a été consacrée au « grave incident et sans précédent » de l’intrusion musclée dans la Maison de l’avocat à deux reprises par des agents cagoulés et armés, pour exécuter deux mandats d’amener visant Sonia Dahmani et Mehdi Zagrouba.

Le conseil a vivement condamné ces agressions et les considère comme une violation des lois et traités internationaux et comme un ciblage et une grave escalade visant la profession d’avocat, car ayant touché le symbole que représente la Maison de l’avocat. Il a aussi condamné les campagnes d’incitation contre la profession d’avocat et qui justifient ces agressions contre son siège.

Il a affirmé que les garanties légales accordé aux cabinets d’avocats et aux locaux de l’ordre sont des garanties pour les droits de la défense et des normes pour des procès équitables, selon les normes internationales. Il a aussi affirmé l’attachement de la profession d’avocat à défendre les droits et libertés, l’indépendance de la justice via l’installation des instances constitutionnelles dans les plus bref délais et à leur tête la Cour constitutionnelle et le Conseil supérieur de la magistrature indépendant. Il a aussi souligné le rôle de la profession d’avocat dans la défense des droits et libertés, la suprématie de la loi et à être un rempart contre toutes les lois et pratiques portant atteinte aux acquis et aux droits.

Le conseil a, en outre, exprimé sa solidarité avec l’actuel bâtonnier et avec les différentes structures professionnelles élues. Il a appelé le président de la République, étant le garant de l’application de la Constitution, à prendre les mesures légales nécessaires pour respecter le rôle de la profession d’avocat dans la défense des droits et libertés et à entamer un dialogue avec les différentes structures professionnelles.

Le conseil a salué l’élan de solidarité des avocats en Tunisie et de par le monde. Il a appelé le conseil de d’Ordre national des avocats de Tunisie (Onat) à prendre les mesures de soutien adéquate selon l’évolution de la situation et les avocats à continuer leur appui à leurs structures.

I.N.