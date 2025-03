Mbarka Aouinia : la Tunisie s'est détachée de l'emprise de la Banque mondiale

Imprimer

L'ancienne députée et épouse du martyr Mohamed Brahmi, Mbarka Aouinia, a indiqué que la Tunisie commençait à se rétablir peu à peu et à réduire sa dépendance à la Banque mondiale.

Invitée le 13 mars 2025 à "Studio Wataneya" de Zina Zidi sur la Radio nationale, Mbarka Aouinia a affirmé que la Tunisie ne vivait plus sous la dominance des oligarques responsables des pénuries et des files d'attente. Elle a également critiqué l'absence de porte-parole au sein de la présidence de la République et le manque de communication de la part des institutions de l'État.

Mbarka Aouinia a considéré qu'un dialogue national devait avoir lieu de manière horizontale. Selon elle, un dialogue horizontal signifie la tenue d'un dialogue au niveau des localités, des gouvernorats, puis au niveau central.

Concernant la situation des migrants, l'ancienne députée a expliqué que ces derniers fuyaient l'enfer de leur pays et cherchaient à se rendre en Europe. Elle a également estimé que les migrants irréguliers devraient être expulsés et rapatriés vers leurs pays. Selon elle, la Tunisie aurait dû organiser des sommets régionaux et internationaux sur la question migratoire.

Mbarka Aouinia est revenue sur l'affaire de l'envoi des jeunes vers les zones de conflits. Elle a insisté sur l'importance de ce genre d'affaires et sur la nécessité de dévoiler la vérité. Elle a expliqué avoir rencontré, en Syrie, quatre jeunes Tunisiens ayant participé aux combats. Ces derniers ont expliqué avoir bénéficié d'une accélération des procédures d'octroi de passeports afin de se rendre dans les zones de combats.

Par ailleurs, l'ancienne députée a exprimé ses craintes face au rapatriement des combattants tunisiens se trouvant en Syrie. Elle a estimé que la Syrie était actuellement sous le contrôle de Daech et qu'il fallait se méfier des extrémistes tunisiens s'y trouvant. Ces derniers risquent, selon elle, de mener des opérations dans d'autres territoires.

S.G