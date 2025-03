Détails de l’augmentation de capital de Sanimed

La filiale du groupe Abdennadher, Sanimed, connaît depuis quelques années des difficultés et affiche depuis 2019 des résultats déficitaires. Pour y remédier, une augmentation du capital en numéraire et par conversion des dettes en actions avec suppression des droits préférentiels de souscription a été décidée, lors de l’assemblée générale extraordinaire (AGE) tenue le 18 décembre 2024.

Dans une note publiée à la Bourse et au CMF, Sanimed vient de préciser les modalités de cette opération.

Ainsi, la société explique qu’en se référant au rapport d’audit de ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2023, il ressort que les pertes cumulées de la société dépassent le tiers de son capital social. Conformément à l’article 418 de la loi n°2016-36 du 29 avril 2016 relative aux procédures collectives et de l’ISA 570 "continuité de l’exploitation", la société est considérée comme une entreprise en difficulté économique et sa continuité d’exploitation risquerait d’être compromise. Pour remédier à cette situation, un plan de restructuration financière a été arrêté par la société, d’un commun accord avec l’actionnaire Agrimed. Cette augmentation de capital entre dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, permettant à la société de faire face aux difficultés économiques et financières par lesquelles elle passe depuis quelques années, (en rééquilibrant sa structure financière et renforçant ses fonds propres) et de préserver la continuité de son exploitation.

L’AGE a décidé d’augmenter le capital social d’un montant de 10.107.285 dinars en numéraire en vue de le porter de 16.554.000 dinars à 26.661.285 dinars et ce, par l’émission de 7.571.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de 1,335 dinar chacune avec une prime d’émission de 0,25 dinar par action, à libérer en numéraire ou par compensation de créances certaines, échues et dont le montant est connu par la société. Cette opération se fera selon les modalités suivantes :

Une compensation de créances de la société Agrimed à concurrence de 5.499.999,135 dinars (prime d’émission comprise), par l’émission de 3.470.031 actions nouvelles de nominal 1,335 dinar

Une émission de 4.100.969 actions nouvelles de nominal 1,335 dinar chacune, réservées à l’actionnaire Agrimed, correspondant à un montant de 6.500.035,865 dinars (prime d’émission comprise).

Et de préciser que compte tenu de la différence entre le prix de l’émission et le cours actuel de la société sur le carnet d’ordre central et afin de préserver l’intégrité du marché, Agrimed s’engage à ne pas céder sur le carnet d’ordre central les titres acquis dans le cadre de ladite augmentation de capital pour une période de deux ans à partir de la date de leur première cotation à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis. L’AGE a décidé ainsi de supprimer les droits préférentiels de souscription des actionnaires et de réserver l’augmentation de capital à l’actionnaire Agrimed.

Les actions nouvelles à souscrire seront émises au prix de 1,585 dinar chacune, soit 1,335 dinar de valeur nominale et 0,25 dinar de prime d’émission, à libérer intégralement à la souscription. Elles porteront jouissance en dividendes à partir du 1er janvier 2025.

La société Agrimed, dispose d’un délai de six mois à compter de la date de la publication de la notice d’information relative à l’augmentation du capital au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) pour souscrire aux 7.571.000 actions nouvelles émises. Les souscriptions seront clôturées, sans préavis et avant l’expiration du délai sus-indiqué, dès que les actions à émettre seront souscrites en totalité. Un avis de clôture de l’opération sera publié aux bulletins officiels du CMF et de la Bourse. Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront déposés dans un compte indisponible en dinars tunisiens ouvert auprès de la banque ATB.

La souscription à l’augmentation de capital sera constatée par une attestation portant sur le nombre de titres souscrits, délivrée par la société Sanimed, sur présentation d’un bulletin de souscription.

Notons que les 7.571.000 actions nouvelles à souscrire et à libérer en numéraire ou par compensation des créances seront négociables en Bourse à partir de la réalisation définitive de l’augmentation de capital et de la publication de la notice conséquente au Jort et aux bulletins officiels du CMF et de la Bourse, séparément des actions anciennes jusqu’à la date de réunion de l’Assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur l’exercice 2024.

Rappelons que Sanimed est une société industrielle spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’articles sanitaires en céramique. La société a réalisé un résultat net déficitaire de 8,69 millions de dinars fin 2023 contre un déficit de 9,94 millions de dinars fin 2022. Les pertes cumulées, compte tenu du résultat de 2023, sont de l’ordre de 35,54 millions de dinars fin 2023, dépassant le tiers du capital.

Notons que le Tribunal de première instance de Tunis avait décidé, le 11 février 2025, de nommer Anis Taïeb et Mokhles Youssef mandataires judiciaires à la tête de cette filiale du groupe Abdennadher, sous la tutelle de la juge Chaima Ben Chouchen. Deux autres filiales du groupe Abdennadher, la Société Moderne de Céramique (Somocer) et de la Société tunisienne d’émail (Sotemail) ont été aussi placées sous la tutelle de ces mêmes mandataires judiciaires, sous la tutelle de la même juge.

I.N. avec communiqué