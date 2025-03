Conseil ministériel restreint consacré à l'examen de la stratégie nationale pour l'emploi

Imprimer







Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a présidé, mercredi 12 mars 2025, au palais du gouvernement à la Kasbah, un conseil ministériel restreint dédié à l’examen des axes de la stratégie nationale pour l’emploi.

Le chef du gouvernement a souligné que l’emploi constitue une priorité nationale et un impératif constitutionnel qui exige de l’État la prise des mesures nécessaires pour le garantir sur la base de la compétence et de l’équité.

Il a insisté sur la nécessité de relever les défis liés au marché de l’emploi, notamment la création d’un nombre suffisant d’opportunités d’emploi pour absorber le flux des jeunes, l’amélioration de la qualité des emplois, l’intégration du secteur informel dans le cadre officiel, et la mise en place de programmes et de politiques à même d'améliorer la performance du marché du travail.

Il a indiqué que les principes fondamentaux du programme pour un travail décent, tels que définis par l’Organisation internationale du travail (OIT) offrent un cadre idéal pour le développement des politiques et des programmes de l’emploi.

Le chef du gouvernement a, également, insisté sur le fait que l’élaboration d’une stratégie pour l’emploi doit reposer sur un diagnostic précis des contraintes, des besoins et des enjeux du marché du travail, ainsi que des mutations structurelles du monde professionnel, en particulier les opportunités et les défis liés à la transformation numérique et à l’intelligence artificielle.

Riadh Chaoued, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, a présenté un exposé sur l’état d’avancement de la mise à jour de la stratégie nationale pour l’emploi et les grandes lignes du plan d’exécution. Il a également exposé des propositions de solutions pour une meilleure gouvernance du secteur de l’emploi, ainsi qu’un ensemble de mesures urgentes pouvant être mises en œuvre, tant en matière d’emploi salarié que de promotion de l’entrepreneuriat.

Après discussion et échange, il a été convenu de la nécessité d’enrichir le document présenté en tenant compte des recommandations et observations formulées, ainsi que du rôle et de la responsabilité de tous les ministères pour garantir la cohérence entre les différentes stratégies sectorielles et la stratégie nationale pour l’emploi.

S.H