Migration en Tunisie : suivi du programme de retour volontaire des migrants irréguliers

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, s’est entretenu, mercredi 12 mars 2025, avec Azzouz Samri, chef de mission de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Tunisie.

Le communiqué du ministère des Affaires étrangères indique que cette réunion s’inscrit dans le cadre du suivi des programmes de coopération entre la Tunisie et l’OIM, notamment en ce qui concerne le retour volontaire des migrants en situation irrégulière.

Lors de cette rencontre, M. Nafti a fait le point sur la mise en œuvre du programme de retour volontaire au cours de l’année 2024 et du premier trimestre 2025. Il a souligné l’importance d’une coordination continue entre toutes les parties concernées afin d’assurer le succès du programme. Il a également insisté sur la nécessité d’intensifier les campagnes de sensibilisation à destination des migrants en situation irrégulière pour mieux faire connaître ce dispositif et les opportunités de réinsertion dans leurs pays d’origine.

Enfin, le ministre a réaffirmé la position de la Tunisie, qui refuse d’être un pays de transit ou d’installation pour les migrants en situation irrégulière. Il a insisté sur l’engagement de la Tunisie à garantir un retour volontaire sûr et digne, dans le respect des droits humains et en conformité avec ses obligations internationales. De son côté, le chef de mission de l’OIM s’est félicité de la coopération étroite avec les autorités tunisiennes et du travail mené conjointement pour atteindre ces objectifs.





H.K