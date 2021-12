Saïed, Abdelkefi, Sfax… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 7 décembre 2021 :

Kaïs Saïed reçoit une délégation de l’IACE

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, ce mardi 7 décembre 2021, au palais de Carthage, le président de l’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE) Taïeb Bayahi accompagné par ses deux vice-présidents, Walid Belhaj Amor et Amine Ben Ayed ainsi que du directeur exécutif de l’institut Majdi Hassan. A cette occasion, le président de la République a affirmé sa détermination à garantir la liberté économique et son encouragement constant à l'initiative individuelle en rassurant les hommes d'affaires et les investisseurs. Il a également souligné sa conscience de l'importance des bonnes conditions pour que les hommes d'affaires nationaux continuent à jouer leur rôle central dans la création de richesses en Tunisie.

Youssef Bouzakher : Seule la Cour des comptes peut annuler des listes électorales

Le président du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), Youssef Bouzakher, a précisé que le président de la République n’avait pas évoqué la dissolution de cette institution lors de sa rencontre du 6 décembre 2021 avec des représentants de la justice tunisienne. Dans une interview accordée le 7 décembre 2021 à la radio Diwan FM, Youssef Bouzakher a considéré que l’existence du CSM garantissait l’indépendance de la justice et l’application de la loi. Pour ce qui est des infractions électorales, Youssef Bouzakher a, également, affirmé que le président n’avait pas manifesté son intention d’annuler les résultats relatifs à certaines listes par décret.

Nouvelle décharge à Sfax, les habitants de Limaya protestent !

Les habitants de Limaya, à Menzel Chaker, dans le gouvernorat de Sfax, ont entamé, ce mardi 7 décembre 2021, des mouvements de protestation contre l’aménagement d’une décharge dans cette région agricole de surcroît. Le secrétaire général de l’Union régionale du travail à Sfax, Youssef Aouadni avait annoncé ce matin qu’une nouvelle décharge sera ouverte à environ 60 km de Sfax pour résoudre la crise actuelle, précisant que cette solution a été discutée lors de la dernière réunion en date entre le gouvernement et les représentants du gouvernorat, de la société civile et des organisations nationales qui s’est tenue hier à Sfax.

Fadhel Abdelkefi déplore l’incapacité du président de la République à écouter les avis et les propositions des autres

Le président d’Afek Tounes, Fadhel Abdelkefi a appelé le président de la République et homme de droit, Kaïs Saïed, à respecter la justice tunisienne. « Il doit se conformer à ses jugements. Il en parle dans ses discours comme étant une fonction, or, il s’agit d’un pouvoir indépendant », a-t-il ajouté. « Les discours du président de la République sont orientés vers l’inconnu. Il ne m’a pas cité directement mais il faisait probablement allusion à ma personne. Le président de la République se comportait-il en tant qu’homme d’Etat contrôlant ses nerfs ou divisait-il les Tunisiens à travers un discours agressif ? », s’est interrogé Fadhel Abdelkefi,

Bilan Covid-19 : 198 nouveaux cas et un décès

la Tunisie a enregistré 198 nouveaux cas de Coronavirus sur 5.756 tests de dépistage effectués, soit un taux de positivité de 3,44%,

