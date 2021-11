Sfax – Le ministère de l’Environnement annonce la reprise d'activité de la déchèterie de Agareb

Le Ministère de l'Environnement a annoncé, dans un communiqué publié lundi 8 novembre 2021, la reprise d'activité de la décharge de Agareb dans le gouvernorat de Sfax. Il s'agit d'un retour à la case départ après plus de 40 jours d'une crise sans précédent.

Le ministère précise que la reprise de la déchèterie s’accompagnera de certaines mesures et notamment le lancement dans l’immédiat des travaux de réhabilitation du site, l'extraction et le traitement des gaz en doublant la fréquence de désodorisation et de traitement contre les insectes.

Il s’agira aussi de commencer immédiatement le nettoyage et l'élimination des déchets accumulés dans les quartiers de la ville et d’intensifier les opérations de contrôle de la qualité de l'air à Agareb et surveiller le niveau de pollution émanant des usines dans la région.

Le ministère évoque également la gouvernance et restructuration du système d'élimination des déchets et invitent les usines de la région à s'engager à assumer leurs responsabilités sociétales et à contribuer à l'amélioration du cadre de vie dans la région.

Il souligne, par ailleurs, l’importance d’impliquer la société civile dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion des déchets, principalement orientée vers le tri sélectif des déchets afin de les valoriser et de les recycler.

Sfax a connu, rappelons-le, une crise écologique due à l’amoncellement des ordures qui n’ont pas été ramassées des semaines durant. Le site de Agareb avait été fermé suite à la pression des habitants aussi excédés par la pollution qui ravage leur région. On notera également que le président de la République, Kaïs Saïed, a chargé, aujourd’hui, le ministre de l’Intérieur d’intervenir à Sfax pour mettre fin à la catastrophe.

M.B.Z