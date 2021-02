Rafik Abdessalem : Nos adversaires vont essayer de manipuler les Tunisiens via la fabrication de faits !

Le dirigeant Ennahdha et gendre de Rached Ghannouchi, Rafik Abdessalem, a accusé les adversaires politiques de son mouvement de tricherie, de falsification de faits et de mensonges visant à faire modifier la balance des équilibres pour capter la sympathie et le soutien des Tunisiens. Ces propos visent notamment le président de la République Kaïs Saïed puisqu’il revient sur l’affaire du courrier empoisonné.

« Chaque fois que leurs dégringolades et leurs crises se multiplieront, ils recourreront de nouveau à la fabrication de faits, mais avec une mauvaise mise en scène et un jeu d’amateurs », a assuré M. Abdessalem dans un post Facebook daté de ce lundi 22 février 2021.

Il a expliqué : « Après le mensonge du colis empoisonné, de la cécité et de perte de conscience temporaire à cause de l’intoxication, attendez la deuxième partie de la fabrication d’un mensonge flagrant, mais cette fois sous le titre d'appareil secret.

La campagne sera inaugurée en grande pompe avec une démonstration de rhétorique et avec des cris, suivie de la mobilisation de la fanfare médiatique qui est prête à servir ».

Et de soutenir : « Nous pensions avoir élu une force fidèle à la révolution, chargée de veiller sur la Constitution, Or, on s’est retrouvé face à une deuxième version du Front populaire avec sa rhétorique et ses tactiques ratées ».

I.N