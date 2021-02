Qalb Tounes réitère son soutien à Hichem Mechichi et critique Kaïs Saïed

Qalb Tounes a réitéré, dans un communiqué publié ce mardi 16 février 2021, son soutien au chef du gouvernement, Hichem Mechihi et à son équipe gouvernementale.

Il a salué, en outre, ce qu’il a qualifié de « pas positif franchi dans le cadre de la révision de la structure gouvernementale », soulignant l'importance de la stabilité du gouvernement et des rouages de l'Etat et le fonctionnement normal des institutions publiques surtout dans ce contexte difficile où le pays a plus que jamais besoin de travailler et de produire mais aussi d'unir les efforts pour sortir de la crise économique et sociale.

A lire également Qalb Tounes : Mechichi dispose de toutes les preuves attestant de l’intégrité de ses ministres proposés

Qalb Tounes a appelé les autorités au pouvoir et toutes les composantes de la scène politique à épargner au pays toutes les causes d'obstruction et de blocage dues à des conflits illusoires sur le texte de la constitution et à « la frénésie de vouloir l'interpréter unilatéralement selon les caprices et les intérêts », critiquant ainsi le chef de l'Etat Kaïs Saïed.

Le parti a enfin estimé que la lutte politique et constitutionnelle qui existe aujourd'hui entre les institutions de l’Etat ne sera dépassée avec succès qu'en préservant l'unité et la solidarité des Tunisiens, à travers une bonne gestion des conflits et l'instauration d'un dialogue national, politique, économique et social ouvert à tous sans exclusion.

A lire également En limogeant cinq ministres, Mechichi joue la fuite en avant

M.B.Z