Blocage des notes : les agents de l'éducation se disent sous pression et accusent le ministère

Imprimer





Le blocage des notes des élèves de l’enseignement secondaire a été levé lundi après un accord entre le Fédération générale de l’enseignement secondaire et le ministère de l’Éducation. Cependant, l’administration n’a toujours pas accès aux notes et pour cause la pression que subissent les agents administratifs de l’éducation nationale.

Une pression que le syndicat des agents administratifs a dénoncée, mercredi 24 mais 2023, dans un communiqué et a exhorté ses adhérents à suivre un ensemble de mesures ; ajourner le traitement des notes pour le deuxième et troisième trimestre de l’année scolaire 2022-2023, notamment, leur interdisant d’accepter les bulletins de note en version papier.

Le communiqué du syndicat des agents administratifs a envenimé la situation davantage laissant parents et élèves dans la confusion. En réponse, le secrétaire général de la Fédération des agents de l’éducation nationale, Fathi Rouissi, a rejeté, au micro de Jihene Miled dans une intervention sur Mosaïque FM, toute intention de blocage affirmant que les agents sont sous pression compte tenu de l’exiguïté des délais.

Notant que le processus de traitement des notes implique plusieurs intervenants, il a avancé que le ministère aurait dû mettre en place un processus exceptionnel prenant en compte le contexte. Il a expliqué, dans ce sens, que les enseignants devraient communiquer les notes sur une clé USB et que le ministère devrait, de son côté, allonger les délais – toujours non fixés – afin d’éviter d’éventuelles erreurs. Imputant la complexité de la situation au ministère de l’Éducation, Fathi Rouissi a indiqué que le département de Mohamed Ali Boughdiri devrait fixer les délais pour le traitement des notes.





N.J.