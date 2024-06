La prochaine élection présidentielle ne se déroulera pas dans des conditions idéales

C’est dire que les élections ne sont pas une simple formalité technique ou une simple opération logistique. Elles ne sont réussies que si elles atteignent tous leurs objectifs. Pour cela, elles doivent se dérouler dans des conditions idéales. En effet, le contexte dans lequel se déroulent des élections détermine le degré de leur réussite, c’est-à-dire le degré de leur rapprochement des standards démocratiques.

C’est précisément au niveau de l’atmosphère générale et du contexte politique dans lequel se déroulera la prochaine élection présidentielle dans le pays que les critiques se focalisent aujourd’hui et que les craintes s’expriment. Le risque étant de voir cette élection prendre l’allure d’un simple simulacre au lieu d’être la fête de la démocratie. Le risque est de voir le président actuel se faire réélire, c’est l’hypothèse la plus plausible du moment, tout en étant un président mal élu.

Il serait en effet difficile de parler de conditions de compétition équitables si des femmes et des hommes politiques continuent de croupir en prison. Parmi eux, il y a au moins trois qui ont exprimé d’une manière plus ou moins claire leur volonté de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Il s’agit de Abir Moussi, Issam Chebbi et Ghazi Chaouachi. Au second tour de l’élection présidentielle de 2019, le candidat Saied avait annoncé qu’il ne s’adresserait pas aux médias si son concurrent de l’époque ne jouissait pas de sa liberté. Aujourd’hui, beaucoup seront attentifs à son comportement vis-à-vis de ses concurrents après cinq années au pouvoir.