Grève générale dans le secteur de la santé

Le bureau exécutif de la Fédération générale de la santé, relevant de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), a annoncé, le jeudi 13 mars 2025, une grève générale sectorielle prévue pour le 17 avril 2025.

Le communiqué précise que cette grève est déclenchée pour protester contre le manque de sérieux du ministère des Affaires sociales dans la mise en œuvre des accords et la défense des droits des agents de la santé publique.

En effet, le 12 mars 2025, lors de sa réunion, le bureau exécutif de la Fédération a dénoncé l'inaction du ministère des Affaires sociales concernant l’application des accords relatifs aux droits des agents de la santé, notamment l’élaboration du statut général et l’intégration des ouvriers dans le corps des agents de soutien. Le ministère a également tardé à augmenter les allocations de travail social et à émettre les décrets sectoriels attendus. Face à ces manquements, la Fédération a décidé d'organiser une grève générale sectorielle le 17 avril 2025, touchant toutes les structures sanitaires et administratives du secteur.

Il convient de rappeler que le gouvernement de Kamel Maddouri fait face à une série d'annonces de grèves sectorielles ces dernières semaines, toutes dénonçant le manque de rigueur de l’approche gouvernementale face aux revendications sociales.

H.K