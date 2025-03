Attijari Bank annonce des bénéfices en hausse de près de 10% en 2024

Imprimer

Attijari Bank vient de publier ses états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2024. Il en ressort que les chiffres de la banque sont au vert au cours de 2024, avec un bénéfice individuel en hausse de 9,6% et un bénéfice consolidé en augmentation de 6,1%.

Et cela malgré la révision des taux d’imposition des revenus bancaires, passés de 35% à 40%, ainsi que le plafonnement de certaines commissions et l’actualisation des paramètres de calcul des provisions collectives.

Côté individuel, l’établissement financier a enregistré un résultat net de 232,39 millions de dinars (MD) fin 2024 contre 212,02 MD un an auparavant, en progression de 20,36 MD. La banque a payé un impôt de 117,33 MD, en hausse de 5% par rapport à un an auparavant (soit 5,59 MD en plus).

Le Produit net bancaire (PNB) s’est situé à 707,89 MD fin 2024, en hausse de 9,7%. Son résultat d’exploitation de 347,72 millions de dinars augmente de 7,5% comparativement à une année auparavant.

Les dépôts et avoirs de la clientèle ont atteint 10,63 milliards de dinars (+5,9%) alors que les créances sur la clientèle se sont situées à 7,32 milliards de dinars (+4,3%).

Notons que l’application des règles de la circulaire de la Banque centrale de Tunisie (BCT) N°2025-01 du 29 janvier 2025 a donné lieu à un montant de provision collective de 83,64 MD. Ainsi et compte tenu de la provision collective de 81,64 MD constituée en 2023, une dotation à hauteur de deux millions de dinars a été comptabilisée au titre de l’année 2024. En outre, l’application la circulaire BCT n°2013-21 a fait dégager un stock de provision de 54,11 MD au 31 décembre 2024 dont une dotation additionnelle nette annuelle de 11,31 MD au titre de l’exercice 2024.

Côté consolidé, le groupe Attijari Bank a enregistré un résultat net de 239,71 MD fin 2024 contre 225,9 MD un an auparavant, en progression de 13,82 MD. La banque a payé un impôt de 123,362 MD, en hausse de 9,5% par rapport à un an auparavant (soit 10,71 MD en plus).

Le produit net bancaire (PNB) consolidé s’est situé à 739,76 MD fin 2024, en hausse de 6,9%. Son résultat d’exploitation consolidé de 356,94 millions de dinars baisse de 2,6% comparativement à une année auparavant.

Rappelons que l’autorité monétaire a décidé de maintenir le durcissement de la politique de distribution de dividendes pour l'exercice 2024.

Dans sa circulaire n°2025-02 du 29 janvier 2025, la BCT indique que les banques et établissements financiers peuvent distribuer des dividendes sur les bénéfices de l’exercice 2024 dans les conditions suivantes :

Dans la limite de 35% du bénéfice de l’exercice 2024 pour les banques et les établissements financiers présentant des ratios de solvabilité et Tier 1 arrêtés à fin 2024, après déduction des dividendes à verser, qui dépassent les niveaux minimums réglementaires de 2,5% au moins ;

Sans limite et après accord préalable de la Banque centrale de Tunisie, pour les banques et les établissements financiers présentant des ratios de solvabilité et Tier 1 arrêtés à fin 2024, après déduction des dividendes à verser, qui dépassent les niveaux minimums réglementaires respectivement de 2,5% et 3,5% au moins.

I.N.