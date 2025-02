Université Oxford, Tunichèque, FTF… Les 5 infos du week-end

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 1er au 2 février 2025.







Université Oxford de Londres : la bourde du communiqué de la présidence de la République ne passe pas

Le secrétaire d’État britannique, David Lammy, a rencontré, vendredi 31 janvier 2025, le président de la République, Kaïs Saïed. L'entretien a porté sur une multitude de thématiques, dont la coopération tuniso-britannique, mais aussi, une invitation adressée au chef de l'État pour donner une conférence à l'université « Oxford de Londres ». Cette nouvelle a rapidement fait l'objet de plusieurs railleries et blagues de la part des internautes non pas en raison de l'annonce, mais du texte du communiqué de la présidence de la République indiquant que Kaïs Saïed a été invité à donner cette conférence à l'université Oxford de Londres ! Or, cet établissement porte le même nom que celui de la ville où il se trouve.







Une vidéo du secrétaire d'État britannique suscite l'indignation en Tunisie

À la suite de la visite du secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères, David Lammy, en Tunisie, son département a publié une vidéo sur sa page officielle, pour présenter un récapitulatif de l'aide accordée à la Tunisie pour lutter contre la migration clandestine à travers la garde des frontières maritimes. Cette vidéo a suscité une vague d'indignation parmi les Tunisiens. En effet, plusieurs commentaires et statuts ont été postés considérant que les autorités tunisiennes n'avaient pas pris en considération la souveraineté nationale en acceptant cette aide négligeable juste pour servir de garde-côtes européens.





Mise en service de la plateforme Tunichèque

La plateforme électronique unique des transactions par chèque, « Tunichèque », entre officiellement en service, dimanche 2 février 2025, selon l'annonce préalablement faite par la Banque centrale de Tunisie (BCT). Selon le gouverneur de la BCT, la plateforme constitue, en effet, un nouveau pilier qui vient s'ajouter à l'infrastructure de paiement, visant davantage de modernisation et de solidité, de nature à renforcer la confiance dans les moyens de paiement, à renforcer la sécurité des transactions financières et à améliorer l'accès aux services bancaires et l'inclusion financière.







Football : limogeage du secrétaire général de la FTF Wajdi Aouadi

Le nouveau bureau exécutif de la Fédération Tunisienne de Football (FTF) a tenu, aujourd'hui 1er février 2025, sa première réunion. À l’issue de celle-ci, il a annoncé les mesures suivantes :

- Le limogeage de Wajdi Aouadi de son poste de secrétaire général. Walid Merdassi assure l'intérim jusqu'à la nomination d'une personne à ce poste.

- L'entame de la réalisation d'une étude pour la création d'une ligue nationale de jeunes.







Tunisair : le ministre du Transport présentera un plan de restructuration d'ici mars 2025

Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a présidé, le vendredi 31 janvier 2025, un conseil ministériel restreint portant sur la situation au sein de Tunisair et sur le programme de restructuration de cette entreprise dans le but de la préserver et d'améliorer son rendement. Selon un communiqué de la Kasbah publié à la même date, une série de mesures ont été décidées à l'issue de cette rencontre. Le ministre du Transport a été appelé à élaborer un plan de restructuration et à le présenter d'ici mars 2025.