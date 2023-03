Fatma Mseddi : des députés ont décidé de limiter la couverture de la plénière aux médias publics

L’élue de la circonscription de Sfax, Fatma Mseddi, a affirmé, dans une déclaration accordée, ce lundi 13 mars 2023, à la Tap, qu’un certain nombre de députés ont décidé d'autoriser la seule présence des médias publics pour couvrir la plénière d’ouverture du nouveau Parlement.

Elle a précisé que la décision d'interdire aux médias locaux et aux correspondants des médias étrangers de couvrir la plénière a été prise par un certain nombre de députés, dont elle-même, lors d'une réunion avant la session, notant qu'elle visait à « éviter toute confusion et peut être véhiculer une image qui n'est pas appropriée du Parlement ».

Fatma Mseddi a souligné que la commission du règlement intérieur examinera le moyen de réglementer les relations entre le Parlement et les médias, ainsi que les relations avec les organisations de la société civile intéressées par les affaires parlementaires, telles que l'association Al Bawsala.

Les médias et journalistes ont été interdits d'assister à la première plénière de la nouvelle assemblée des représentants du peuple (ARP).

Les journalistes ont noté le renforcement du dispositif sécuritaire en place. Les forces de l’ordre ont déployé plus de barrières et plus d'agents de police au niveau de la porte d’entrée.

M.B.Z