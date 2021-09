Le parti des travailleurs appelle à la résistance face à la dictature de Saïed

Le parti des travailleurs a déclaré dans un communiqué rendu public, le 23 septembre 2021, que la publication d’un décret présidentiel stipulant une organisation provisoire des pouvoirs publics, signifie incontestablement la suspension de la constitution.

Le parti a aussi dénoncé la dissolution de l’Instance provisoire chargée du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi et l’exclusion des arrêtés présidentiels du recours devant le tribunal administratif, en précisant qu’il s’agit d’acrobaties juridiques utilisées afin d’instaurer un nouveau régime politique, selon les mesures du détenteur du pouvoir absolu, exempté de tout contrôle de légalité.

A travers ce communiqué, le parti a estimé que ce décret présidentiel représente une continuité au coup d’Etat du 25 juillet, en usant de l’interprétation arbitraire de l’article 80 et la mise en place d’un nouveau régime contraire aux aspirations révolutionnaires du peuple tunisien.

Le parti a exprimé son rejet total de cette nouvelle approche qui instaure un régime absolu, tyrannique et contraire aux aspirations du peuple tunisien en déclarant sa résistance à cette nouvelle conception adoptée par le président de la République et renouvelle son engagement dans la réalisation des objectifs de la révolution tunisienne.

Le parti a conclu que Ennahdha devra assumer sa responsabilité face à la détérioration de la situation économique et sociale du pays qui a permis un soutien populaire et inconditionnel à cet esprit fasciste et corrompu, entouré de populisme.

A travers ce communiqué, le parti des Travailleurs a appelé toutes les forces politiques, sociales et civiles, progressistes et démocratiques à s’unir pour affronter et mettre fin à cette manipulation dangereuse du peuple et du pays.

J.B