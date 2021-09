L’Onat dénonce la comparution d’avocats et de civils devant la justice militaire

L’Ordre national des avocats tunisiens (Onat) a publié, samedi 4 septembre 2021, un communiqué appelant le président de la République à accélérer la mise en œuvre des mesures susceptibles de mettre fin à l’état d’exception en référence à la nomination d’un Premier ministre et la formation d’un gouvernement.

Rappelant son communiqué du 27 juillet dans lequel l’Onat s’est prononcé en faveur du 25-Juillet et des décisions prises par le chef de l’Etat, l’Ordre des avocats a invité le locataire de Carthage à adresser des messages clairs et rassurant au peuple et à veiller à satisfaire ses revendications loin de toute ingérence étrangère et dans le respect des droits et libertés.

L’Onat a, dans ce sens, dénoncé la comparution d’avocats et de civils devant la justice militaire notant que cela était contraire aux principes d’un procès équitable, et ce en référence à la convocation de plusieurs députés et blogueurs par la justice militaire. L’Ordre fait référence également à l’avocat Mehdi Zagrouba incarcéré dans l’affaire dite de l’aéroport.

L’Ordre des avocats est, également, revenu sur les violences policières qui ont éclaté entre des agents de la police et la foule rassemblée mercredi à l’avenue Habib Bourguiba pour revendiquer de lever le voile sur les assassinats politiques de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi.

L’Onat a souligné son attachement à la liberté d’expression et de manifester appelant à révéler la vérité à l’opinion publique au sujet des assassinats politiques, des réseaux impliqués dans le recrutement de combattants au profit des groupes djihadistes et des affaires de corruption.

Jeudi, le bâtonnier des avocats tunisiens, Brahim Bouderbala, a, rappelons-le, rencontré le président de la République, Kaïs Saïed. Plusieurs sujets ont été évoqués lors de cette rencontre notamment la répression policière et les accusations de corruption qui pèsent contre certains avocats.

