Kaïs Saïed reçoit des mains de Mohamed Ennaceur un exemplaire de son livre « Deux Républiques, une Tunisie »

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, ce mercredi 31 mars 2021, l’ancien président de l’ARP qui a également assumé les fonctions de président de la République avant les élections de 2019, Mohamed Ennaceur.

Mohamed Ennaceur a offert au chef de l’Etat un exemplaire de son livre tout juste publié « Deux Républiques, une Tunisie ».

Les deux hommes ont évoqué, au cours de cette rencontre, les différentes étapes qui ont jalonné l’histoire de la Tunisie ainsi que d’autres sujets d’actualité.

Dans les 684 pages de ses mémoires et à travers 88 photos, l’ancien président de la République par intérim, Mohamed Ennaceur, a retracé un versant de l’histoire de la Tunisie. De sa « naissance bien accueillie et fêtée par toute la famille », à sa fin de mission après 90 jours au palais de Carthage, en passant par ses différentes expériences personnelles et professionnelles, les missions dont il s’est acquitté sous les présidences de Habib Bourguiba, Zine El Abidine Ben Ali, Mohamed Ghannouchi ou encore Béji Caïd Essebsi et les évènements majeurs qui ont façonné le pays et notamment les péripéties d' « un jeudi noir à l'ARP », jour durant lequel Youssef Chahed aurait pu accéder à la présidence de la République.

M.B.Z