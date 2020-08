Le plastique revient dans le ciment

L’emballage du ciment se faisait jusque là dans des sacs en papier. En dépit de toutes les lois préservant l’environnement et bannissant l’usage du plastique dans plusieurs secteurs, le gouvernement a choisi de faire fi de ces règlements et de modifier la loi qui impose l’usage du papier dans l’emballage du ciment.

Ainsi, et en vertu d’un arrêté conjoint entre le ministre de l'Industrie et des Petites et moyennes entreprises et du ministre du Commerce, il est désormais possible d’emballer le ciment dans des sacs en plastique. Cet arrêté daté du 5 août abroge les dispositions d’un arrêté de 2017 imposant le papier dans l’emballage du ciment. Les raisons ? Aucune explication n’a été donnée et l’arrêté en question a été marqué par « vu » par le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh.

Le député Yassine Ayari a promis d’investiguer à ce sujet et soupçonne qu’il y a des bénéficiaires derrière ces nouvelles dispositions.

Bon à rappeler, la Tunisie déclare être engagée pleinement dans la lutte contre l’usage massif du plastique afin de préserver l’environnement. C’était jusqu’à ce que cet arrêté soit publié.

R.B.H