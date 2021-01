Remaniement : les noms qui circulent

Les bruits relatifs au remaniement se font de plus en plus pressants.

Il n’est pas exclu que ce remaniement intervienne dans les prochains jours. Au sein des partis appuyant le gouvernement, plusieurs noms circulent à savoir :

- Sofiene Essid ou Walid Dhahbi à la tête du ministère de l’Intérieur ;

- Youssef Zouaghi à la tête du ministère de la Justice ;

- Chiheb Ben Ahmed à la tête du ministère des Affaires sociales ;

- Rached Ben Romdhane à la tête du ministère de l’Emploi ;

- Abdellatif Missaoui à la tête des Domaines de l’Etat ;

- Fethi Heddaoui à la Culture ;

- Hachemi Louzir à la Santé;

- Khaled Kaddour est pressenti pour un portefeuille non encore déterminé et on cherche toujours un titulaire pour le ministère des Sports.

Il s’agit là des bruits qui courent et des noms qui circulent, il n’y a rien d’officiel pour le moment. Le remaniement devrait intervenir dans les prochains jours. Hichem Mechichi vient, par ailleurs, de reporter sa visite à Paris où il devait se rendre demain pour participer à une conférence internationale, afin de se concentrer sur le remaniement.

R.B.H