Quels sont les critères pour figurer sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco ?

L'Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) gère une liste prestigieuse connue sous le nom de "Patrimoine mondial de l'Unesco", qui reconnaît et protège des sites culturels et naturels exceptionnels à travers le monde.

Pour qu'un site soit inscrit sur cette liste, il doit répondre à des critères stricts qui reflètent son importance mondiale. Ces critères ont évolué depuis la création de la liste en 1972, et ils sont maintenant au nombre de dix. Dans cet article, nous explorerons ces critères et la manière dont ils guident la sélection des sites.

1. Critère (i) : Valeur exceptionnelle

Le premier critère exige que le site possède une valeur exceptionnelle et universelle du point de vue de l'histoire, de l'art, de la science, de la culture ou de la nature. Il doit se démarquer de manière significative et avoir un impact sur la compréhension globale de ces domaines.

2. Critère (ii) : Témoignage de l'interaction humaine

Ce critère stipule que le site doit être un témoignage d'une interaction créative humaine significative avec l'environnement naturel, illustrant le développement de sociétés et de cultures au fil du temps.

3. Critère (iii) : Témoignage de l'évolution de la Terre

Il s'agit de sites qui témoignent de processus géologiques, biologiques ou écologiques importants dans l'histoire de la Terre.

4. Critère (iv) : Exemple de type de bâtiment ou de paysage

Ce critère concerne les sites qui illustrent un exemple exceptionnel d'un type de construction architectural, d'une technique de construction, d'un ensemble urbain ou d'un paysage qui a une signification universelle.

5. Critère (v) : Culture vivante

Le cinquième critère se rapporte aux sites qui représentent des traditions culturelles vivantes, des pratiques, des expressions créatives, des connaissances et des compétences transmises de génération en génération.

6. Critère (vi) : Signification associée à des croyances et des traditions

Ce critère met l'accent sur les sites associés à des croyances et des traditions religieuses, spirituelles et mythologiques qui ont une signification universelle.

7. Critère (vii) : Valeur esthétique

Il s'agit de sites qui possèdent une valeur esthétique exceptionnelle, créant un lien émotionnel fort avec les visiteurs.

8. Critère (viii) : Importance en tant qu'habitat d'espèces menacées

Les sites naturels inscrits sur la liste doivent être essentiels à la survie d'espèces menacées d'extinction.

9. Critère (ix) : Importance en tant que processus écologique et biologique

Ce critère concerne les sites naturels qui jouent un rôle clé dans le maintien de la diversité biologique et des processus écologiques.

10. Critère (x) : Interactions culture-nature

Enfin, ce critère reconnaît les sites qui illustrent les interactions complexes entre les activités humaines et les écosystèmes naturels.

Pour être considéré pour l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, un site doit satisfaire au moins l'un de ces critères. De plus, les États parties doivent prendre des mesures pour protéger, conserver et gérer ces sites de manière adéquate, en veillant à ce qu'ils demeurent un trésor pour les générations futures.