La TSB annone un déficit de près de 74 MD en 2023

La Tunisian Saudi Bank (TSB, ex Stusid) vient de publier, avec plus de huit mois de retard, ses états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2023. Il en ressort que les chiffres de la banque sont au rouge, avec des résultats nets individuel et consolidé déficitaires.

Côté individuel, l’établissement financier a enregistré un résultat net déficitaire de -73,89 millions de dinars (MD) fin 2023 contre -102 MD un an auparavant (-27,56%). La banque a payé un impôt de 298.000 dinars, en baisse de 11,57% par rapport à un an.

Le Produit net bancaire (PNB) s’est situé à 72,31 MD fin 2023, en chute de 65,11%. Les dépôts et avoirs de la clientèle ont atteint 788,88 millions de dinars (-2,73%) alors que les créances sur la clientèle se sont situées à 572,61 millions de dinars (-11,52%).

Notons que dans leur rapport les commissaires aux comptes ont émis un avis avec réserves.

Parmi les réserves, les commissaires aux comptes indiquent que contrairement à l'article 74 de la loi n°48 de 2016, les actifs de la STB au 31 décembre 2023 ne dépassent pas les passifs revendiqués par des tiers, avec un capital inférieur au minimum prévu par la loi bancaire, le montant des fonds propres étant négatif et s'élevant à -45,41 millions de dinars.

La banque est considérée comme étant en situation compromise à la fin du mois de décembre 2023 au sens de l'article 110 de la loi n°48 de 2016 sur les banques et les institutions financières, car son ratio de solvabilité a diminué en deçà de 50% du ratio de fonds propres de base réglementaire défini par la Banque centrale de Tunisie.

La banque ne répond pas aux critères d'adéquation des fonds propres stipulés par la Banque centrale de Tunisie.

Des facteurs qui pourraient menacer la viabilité de la banque.

Autre réserve, les commissaires aux comptes précisent que certains clients ont déposé des plaintes contre la banque, mais aucun jugement n’a été émis à la date de rédaction du rapport. La TSB a fait des provisions à cet effet de l’ordre de 7,79 millions de dinars, portant le total des provisions à fin 2023 à plus de dix millions de dinars. Les commissaires aux comptes notent que les données disponibles ne permettent pas d'estimer les répercussions potentielles de ces procès sur la situation financière de la banque et sur ses fonds propres.

Côté consolidé, le groupe TSB a enregistré un résultat net déficitaire de -43,55 MD fin 2023 contre -63,25 MD un an auparavant (-31,15%). La banque a payé un impôt de 25,61 MD, en diminution de -27,12% par rapport à un an auparavant.

Le produit net bancaire (PNB) consolidé s’est situé à 14,46 MD fin 2023, en baisse de 63,69%.

Notons qu’un plan de sauvetage pour la période 2024-2028 a été mis en place et adopté lors d’une Assemblée générale extraordinaire tenue en avril 2024 et prévoyant une hausse de capital de cent millions de dinars. Une augmentation de capital validée par le parlement en octobre 2024.

I.N.