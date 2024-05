Les Ciments de Bizerte : baisse du chiffre d’affaires de près de 53% à fin mars 2024

La société "Les Ciments de Bizerte" a annoncé de mauvaises performances au premier trimestre 2024, notamment à cause « de difficultés financières qui ont conduit à la suspension totale de la production de clinker (activité principale) et à garder seulement l’activité de broyage et l’exploitation du son quai » outre une « absence totale d’exportations », a indiqué un communiqué boursier.

La cimenterie a divisé ses revenus par deux. Son chiffre d’affaires a baissé de 52,57% pour atteindre 12,26 millions de dinars fin mars 2024 contre 25,86 millions de dinars fin mars 2023. Outre l’arrêt d’activité du clinker, la production du ciment a baissé de 53,71% alors que celle de la chaux de 40,82%, à cause de la baisse de la demande, ce qui a entraîné cette baisse de revenus.

La société a tenu à signaler dans ce cadre que « le chiffre d'affaires total de tout le secteur national des différents produits (Ciment, Clinker, chaux) a connu une diminution de 16% ».

"Les Ciments de Bizerte" a souligné que malgré les difficultés financière, elle a continué à honorer ses engagements envers ses fournisseurs et payer 3,66 millions de dinars de ses crédits à moyen terme.

S’agissant des perspectives, la société ambitionne la reprise au deuxième trimestre 2024 de la production de clinker et de ciment pour satisfaire la demande, maîtriser les coûts de production et de distribution, améliorer sa part sur le marché local, maintenir un climat social serein où règne la confiance et le sentiment d’appartenance et continuer ses activités de déchargement du pet coke pour tout le secteur.

