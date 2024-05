Utica : les entrepreneurs du bâtiment s'insurgent contre Samir Majoul

Imprimer

La Fédération Nationale des Entrepreneurs du BTP (FNEBTP) a pointé du doigt l’absence d’une raison légitime au report du congrès de l’Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) supposé être tenu en janvier 2023.

À la suite de son assemblée générale du mardi 14 mai 2024 au siège de l’Utica, les membres présents de la FNEBTP se sont accordés autour des résolutions suivantes :

- Leur attachement au respect des dispositions du statut et du règlement interne de l’Utica, notamment ceux portant sur les mandats et le renouvellement de la composition des structures conformément aux délais qui y sont définis.

- Inviter le conseil national de l’Utica à appeler le président du bureau exécutif, Samir Majoul, à définir la date du congrès dans les délais les plus brefs afin de préserver sa crédibilité et de lui permettre d'exercer son rôle social et économique.

- Appeler les structures à continuer à opérer normalement de façon à garantir le bon fonctionnement de l'Utica et ne pas prendre de mesures pouvant entraver le fonctionnement des institutions prochainement élues.

S.G