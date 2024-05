Le message de Ridha Belhadj aux avocats depuis sa prison

L’avocat et homme politique détenu dans le cadre de l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État, Ridha Belhadj, a adressé, mardi 14 mai 2024, une lettre aux avocats depuis sa prison, à la suite des intrusions des forces de sécurités dans les locaux de la Maison de l’avocat.

Ridha Belhadj a indiqué :

« Avec honneur et fierté, nous suivons depuis nos prisons, les luttes des avocats pour l'indépendance de la profession et la défense des libertés individuelles et publiques.

Cette profession a toujours été présente dans l'histoire, que ce soit pendant le mouvement national, sous la dictature ou lors de la révolution du 14 janvier 2011. Tout le monde se souvient du rôle des avocats à Kasserine, à Sidi Bouzid et dans la Capitale, et on se souvient que l'étincelle est partie du barreau le 28 décembre 2010 depuis l’arrestation de nos confrères, le martyr Chokri Belaïd et Abderraouf Ayadi.

Le barreau a été une forteresse de lutte et de militantisme. Il a vu la résistance des avocats lors de l'arrestation du professeur Mohamed Abbou en 2005. Notre barreau était le lieu de lutte de Me Radhia Nasraoui. Il a été une forteresse de résistance contre les cellules du parti au pouvoir à l'époque de la dictature. Aujourd'hui, le barreau est une forteresse de lutte pour la libération des avocats, des journalistes, des blogueurs, des militants de la société civile, des syndicalistes et de tous les prisonniers politiques… ».

S.H