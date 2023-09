Météo – Tunisie : Mehrez Ghannouchi écarte le scénario libyen

L'ingénieur en chef à l'Institut national de météorologie (INM), Mehrez Ghannouchi, a commenté, mardi 19 septembre 2023, les rumeurs sur d’éventuelles inondations et pluies torrentielles en Tunisie les prochains jours.

Dans une intervention téléphonique dans la matinale de Jawhara FM, il a écarté le scénario libyen, notant, au micro de Hatem Ben Amara, que les niveaux de précipitations seront dans la moyenne de la saison.

Il a, toutefois, indiqué que la marge d’erreur était très élevée rappelant que les prévisions météo à long terme ne peuvent être calculées sur la base d’observations en temps réel mais à partir de lectures du comportement de plusieurs modèles numériques météorologiques.

« L’automne représente un défi pour les ingénieurs des prévisions météorologiques de par les complexités inhérentes au développement des modèles numériques en raison de la difficulté de prévoir les conditions météorologiques », a-t-il précisé.

Mehrez Ghannouchi a affirmé que des bulletins de suivi seraient assurés par l’INM en cas d’éventuelle calamité naturelle.

Au sujet d’éventuelles précipitations de plus de 400 millimètres à Gabès, il a souligné que le chiffre avancé était largement exagéré. Il a ajouté qu’en termes de conditions météorologiques, la Tunisie connaîtrait une météo automnale ordinaire avec des précipitations moyennes de 40 à 50 millimètres.

Après le séisme qui a frappé le Maroc et la tempête Daniel qui a balayé l’est de la Libye, plusieurs ont cédé à la panique, surtout que la rumeur autour d’un cyclone dans le sud de la Tunisie ne cesse d’enfler.

Dans la nuit de vendredi à samedi 9 septembre 2023, une secousse tellurique d’une magnitude de sept sur l’échelle de Richter a frappé plusieurs provinces et préfectures marocaines. La secousse, dont l’épicentre a été situé à 80 km au sud-ouest de Marrakech, a été ressentie dans plusieurs villes marocaines, dans un rayon de 400 km autour de l'épicentre. Cette secousse a été suivie par des centaines de répliques, dont la plus forte a atteint environ 6 de magnitude, avaient indiqué certains responsables marocains. Ce tremblement de terre a fait 2862 morts et 2501 blessés.

Au lendemain de cette catastrophe au Maroc, dimanche 10 septembre, la tempête Daniel a balayé l’est de la Libye. La ville de Derna a été largement dévastée par la tempête laissant un paysage apocalyptique avec des bâtiments effondrés, des rues dévastées, des voitures renversées, et des rues inondées de boue. Le nombre exact des victimes de cette catastrophe reste incertain.





N.J.