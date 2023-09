Non, Kaïs Saïed ne s'est pas rendu en Libye

Une vidéo prétendant montrer la visite du président Kaïs Saïed en Libye a été largement diffusée sur le réseau Tiktok depuis le samedi 16 septembre 2023. La description accompagnant la vidéo affirmait que celle-ci montre un accueil grandiose des forces armées à l'occasion de la visite du président tunisien en Libye, accompagné de sa délégation, dans les rues de Tripoli.

« Merci à la Libye pour cet accueil toujours chaleureux » commente l’un des internautes. La vidéo publiée par le compte Carthage Warriors, a suscité plus de 13.000 interactions et environ 700 partages.

La vidéo a été appréciée par de nombreux Tunisiens et Libyens, dont un internaute libyen qui a commenté : « Merci pour cette visite qui témoigne de la profonde amitié entre nos deux pays ». Une internaute tunisienne a écrit : « Kaïs Saïed est toujours présent pour soutenir nos voisins, comme lorsqu'il est intervenu à Derna pour aider le peuple libyen. »

Cependant, après vérification sur le site officiel de la présidence de la République et sur les différents moteurs de recherche, il est apparu que le président n’a pas effectué une visite à la Libye ces derniers jours. La dernière visite du président Kaïs Saïed remonte au mois de mars 2021, et c’était la première visite d'un président tunisien en Libye depuis 2012. La vidéo publiée montre la visite du président il y a deux ans.

Aides tunisiennes pour la Libye

Le président n’a pas visité la Libye après la tempête qui a secoué le pays, mais il a ordonné l'envoi d'une équipe de protection civile spécialisée dans la recherche et le sauvetage, à bord d'un avion militaire pour soutenir les efforts de l'État libyen en matière de recherche et de sauvetage.

L'équipe est composée d'environ 52 membres, dont des cadres et des agents de l'unité spécialisée, quatre chiens de sauvetage, trois médecins, une équipe de plongée et une équipe de pompage équipée de pompes à haut débit.

Le ministère de l’Intérieur a indiqué dans un communiqué, que des dispositifs de surveillance thermique avancés et un drone seront utilisés pour localiser les victimes emportées par les eaux. Un hôpital de campagne, relevant de la protection civile, sera également déployé pour contribuer aux opérations de secours et à la prise en charge des blessés.

Cette initiative a été prise à la suite de la tempête méditerranéenne Daniel qui a frappé l’Est de la Libye, dimanche 10 septembre 2023. D’après les données des Nations Unies, la tempête a fait au moins 11.300 morts dans la ville de Derna, plus de 10.000 personnes sont encore portées disparues.

La Tunisie a exprimé ses sincères condoléances au peuple libyen ainsi que sa solidarité absolue, suite aux importantes pertes humaines et matérielles lors des inondations qui ont balayé plusieurs régions du pays.

Le président de la République a ordonné de coordonner d’urgence avec les autorités libyennes pour les aider à surmonter cette épreuve, en fournissant les ressources humaines et matérielles appropriées afin de renforcer les efforts de recherche, de sauvetage et de soins aux blessés.

Visite du 17 mars 2021 :

Le président Kaïs Saïed a tenu des discussions élargies, au palais Dhiafa à Tripoli, avec le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Menfi, lors de sa visite officielle en Libye.

Les deux vice-présidents du conseil présidentiel Abdallah Lafi et Moussa Kouni, la ministre des Affaires étrangères Najla Mankouch et le ministre du Commerce et de l’Economie, Mohamed Houij, d’un côté, et le ministre des Affaires étrangères de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Othman Jerandi et des membres du cabinet ministériel, de l’autre, étaient présents.

Une réunion bilatérale s’est tenue entre le chef d’Etat tunisien et le président du conseil présidentiel libyen. Les deux parties ont convenu de la nécessité de cette visite qui vient consolider davantage les liens historiques « forts » et « profonds » unissant la Tunisie et la Libye. La réunion a été également l’occasion de réitérer le soutien de la Tunisie au processus de la transition démocratique en Libye.

Les questions relatives au développement économique ont été les principaux axes des discussions. Il était ensuite convenu de mettre en place un plan d’action visant à promouvoir l’investissement en allégeant les procédures d'entrées aux frontières pour les deux pays et facilitant les procédures financières entre les deux banques centrales- libyenne et tunisienne.

Les représentants des deux pays se sont mis d’accord sur la nécessité d’échanger les compétences et de multiplier la coopération dans plusieurs domaines afin de faire face aux grands défis auxquels sont confrontés les deux pays.

Les visites du président Kaïs Saïed à l’étranger en 2022 :

Février 2022

Le président de la République a participé le 18 février 2022 à Bruxelles à la conférence annonçant les pays africains sélectionnés pour bénéficier de la technologie moderne de l'ARNm pour les vaccins, à savoir la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Égypte, le Sénégal et le Nigeria.

Mai 2022

Le président de la République, Kaïs Saïed s’est rendu le samedi 14 mai 2022 à Abu Dhabi pour présenter leurs condoléances suite au décès de Feu Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Président des Émirats arabes unis.

Juillet 2022

Le président de la République, Kaïs Saïed, a effectué le lundi 4 juillet 2022 une visite fraternelle et de travail en Algérie, à l'invitation de son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, pour participer aux célébrations du 60e anniversaire de l'indépendance.

Novembre 2022

Le président Kaïs Saïed, a effectué le 1er novembre 2022 une visite à Alger, pour participer aux travaux de la 31e session du sommet de la Ligue des États arabes.

Décembre 2022

Le président de la République a effectué une visite en Arabie saoudite les 8 et 9 décembre 2022, à l'invitation du roi Salman bin Abdulaziz, pour participer au sommet sino-arabe inaugural à Riyad.

12 Décembre 2022

Le président Kaïs Saïed s'est rendu aux États-Unis le lundi 12 décembre 2022, pour participer à la deuxième édition du sommet des dirigeants des États-Unis et de l'Afrique à Washington.

Les visites du pésident Kaïs Saïed en 2023

Mai 2023

Le président de la République Kaïs Saïed s’est rendu en Arabie saoudite, pour participer à la trente-deuxième session du sommet de la Ligue arabe.

Juin 2023

Le président de la République, Kaïs Saïed, a quitté Tunis l’après-midi de mercredi 21 juin 2023, à destination de Paris, sur invitation du président français Emmanuel Macron, Kaïs Saïed avait participé au sommet qu’organise la France pour un nouveau pacte financier mondial.

Juillet 2023

Le président de la République, Kaïs Saïed, a visité le 23 juillet 2023 Rome, pour participer à la Conférence internationale sur le développement et la migration à l’initiative de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni.