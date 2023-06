Hyundai Tunisie reconnue pour la deuxième année consécutive comme " l'entreprise qui respecte les droits des consommateurs"

Imprimer

Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie est fière d'annoncer qu'elle a été honorée pour la deuxième année consécutive du prestigieux label "L'entreprise qui respecte les droits des consommateurs" de la part de l’organisation Tunisienne pour Informer le consommateur (OTIC). Cette distinction a été remise lors d'une cérémonie officielle en présence de Mme Kalthoum Ben Rejeb, ministre du Commerce et du développement des exportations.

Ce label a été initié pour inciter les entreprises à améliorer la qualité de leurs produits et services en adhérant à un ensemble de normes spécifiques. Ces normes portent sur le respect de huit droits fondamentaux du consommateur dont le droit à la satisfaction, à la sécurité, à l’information, au choix, à l’écoute, à la réparation, à l’éducation et à un environnement sain.

La reconnaissance de Hyundai Tunisie en tant qu'"entreprise qui respecte les droits des consommateurs" témoigne de son dévouement inébranlable à la satisfaction et la confiance de ses clients. Cette distinction souligne encore une fois les efforts continus déployés par Hyundai Tunisie pour garantir une expérience client exceptionnelle et un respect total des droits des consommateurs.

"Nous sommes extrêmement fiers d'être reconnus pour la deuxième année consécutive en tant qu'entreprise respectant les droits des consommateurs. Chez Hyundai Tunisie, nous nous efforçons continuellement de fournir des produits de qualité, un service client exceptionnel et de respecter les droits fondamentaux de nos clients. Nos clients étant au centre de notre stratégie, cette distinction souligne notre engagement indéfectible envers leur satisfaction et leur confiance." a déclaré M.Mehdi Mehjoub, directeur général d’Alpha Hyundai Motor.

Hyundai Tunisie s'est imposée comme un acteur majeur du secteur automobile en Tunisie, grâce à ses 20 agences réparties dans toutes les régions de la Tunisie. La large gamme de véhicules proposée par Hyundai Tunisie satisfait aux demandes et besoins de tous les budgets, offrant ainsi des options accessibles à tous les consommateurs tunisiens. Offrant une garantie de 5 ans sur ses véhicules, Hyundai démontre son engagement à fournir des produits de haute qualité et à maintenir des normes élevées de satisfaction client.

La société a consolidé également sa position de leader du marché automobile en 2022, avec une part de marché de 13,27 %. De plus, Hyundai Tunisie a été élue "Service Client de l'année" pour les années 2022 et 2023, démontrant ainsi son engagement pour un service d’excellence.

Hyundai Tunisie a également été honorée par l'Ambassadeur de la Corée du Sud en Tunisie pour son statut de meilleur partenaire en Tunisie. Ce prix d'encouragement souligne la relation solide et fructueuse entre Hyundai Tunisie et la Corée du Sud, mettant en évidence l'engagement de l'entreprise à promouvoir les échanges bilatéraux et à contribuer au développement économique du pays.

Hyundai Tunisie continue à maintenir son statut de leader sur le marché automobile tunisien par la priorisation continue des besoins et des droits des consommateurs tout en s'engageant à promouvoir des pratiques commerciales éthiques et à assurer la satisfaction totale de ses clients.