Najla Bouden, Isaac Herzog, hôpital de Kairouan… Les 5 infos de la journée

8 novembre 2022





Najla Bouden sympathise avec le président israélien Isaac Herzog

La cheffe du gouvernement Najla Bouden participe aux côtés de plusieurs autres dirigeants et chefs d’État à la Conférence des Nations-Unies sur les changements climatiques ; la COP27, qui se déroule actuellement à Charm el-Cheikh en Égypte. C’est dans ce cadre que Mme Bouden et le président israélien Isaac Herzog ont eu l’occasion de sympathiser. Les caméras des médias présents sur place ont pu capturer un bref échange entre les deux dirigeants, des regards et des sourires de complaisance alors que les participants se préparaient, probablement, à une photo de groupe.





Kaïs Saïed s’interroge à propos du blocage de l’hôpital de Kairouan

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, mardi 8 novembre 2022, le ministre de la Santé, Ali Mrabet au palais de Carthage. Lors de cette rencontre, le président de la République a indiqué que le droit à la santé est l’un des piliers de tout le système des droits de l’Homme, soulignant que l’Etat se devait de garantir ce droit à tous les citoyens. Le chef de l’Etat a saisi cette occasion pour revenir sur la question des médicaments et l’impératif de les rendre disponibles, tout en mettant un terme à la mauvaise gestion des parties intervenantes dans ce secteur.

La situation de la Pharmacie centrale objet d’une rencontre Nemsia-Mrabet

Une séance de travail sur la situation de la Pharmacie centrale (PCT) a réuni, lundi 7 novembre 2022, le ministre de la Santé Ali Mrabet, la ministre des Finances et de l'Appui à l'investissement Sihem Boughdiri Nemsia, le PDG de l’institution et la PDG de la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam), en présence des cadres des deux ministères. La réunion a été l’occasion de discuter de la situation de la Pharmacie centrale, de la relation avec les fournisseurs du pays ainsi que des revendications de la Chambre nationale des pharmaciens grossistes répartiteurs.

Face aux recommandations du Conseil des droits de l'Homme, la Tunisie dans le déni

Le Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies s'est penché sur la situation des droits de l’Homme en Tunisie dans le cadre de la 41ème session de l’Examen périodique universel (EPU) le 8 novembre 2022. Une vidéo enregistrée de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden dressant un état des lieux a été diffusée puis une délégation officielle a pris la relève. La Tunisie s'est contentée de participer à cet événement à distance. Plusieurs personnes ont critiqué la chose et ont partagé une photo montrant le siège vide de la Tunisie.

Détail des augmentations salariales dans les banques et les établissements financiers

L’UGTT a annoncé a annoncé, mardi 8 novembre 2022, qu’un accord vient d’être conclu entre la Fédération générale des banques et des établissements financiers et l'Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF), autour des augmentations salariales au titre des années 2022, 2023 et 2024. Les négociations ont abouti à des augmentations de 7% pour tous les agents du secteur.