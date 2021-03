Hechmi Louzir : La commande d'AstraZeneca pourrait être annulée si des effets secondaires dangereux sont avérés

Le directeur de l’Institut Pasteur de Tunis, Hechmi Louzir, a indiqué, mercredi 17 mars 2021, que la Tunisie pourrait ne pas recevoir le vaccin AstraZeneca.

Il a précisé que les commandes passées pourraient être annulées si d’éventuels effets secondaires dangereux du vaccin britannique sont avérés, et ce dans une déclaration accordée à Shems FM en marge du réceptionnement des premiers lots du vaccin Pfizer arrivés aujourd’hui en Tunisie dans le cadre du programme Covax.

Sur sa page officielle aujourd'hui, Hechmi Louzir explique que"demain l'Agence Européenne du Médicament et aussi très probablement l’Organisation Mondiale de la Santé vont faire leurs recommandations suite à l'analyse détaillées des éventuels liens entre les effets secondaires sévères et la vaccination. Je suis plutôt optimiste quant à la reprise de la vaccination et la levée de suspension adoptée dans certains pays. Ce vaccin n'a pas encore été reçu en Tunisie, sa réception dans le cadre de Covax est prévue pour la semaine prochaine".

Développé en collaboration entre l’Université d’Oxford et la Suède, AstraZeneca a été jugé efficace contre le SARS-Cov-2 à 70%. Ce vaccin a, d’ailleurs, eu son autorisation de mise sur le marché tunisien en janvier.

Plusieurs pays ont, eux, suspendu l’utilisation de ce vaccin avançant des préoccupations quant à une éventuelle apparition de thrombose chez les personnes qui ont reçu des doses d’AstraZeneca.

