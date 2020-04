Asma Shiri : le gouvernement sera moins laxiste envers les contrevenants !

Asma Shiri, porte-parole du gouvernement et ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Séniors, est revenue, ce jeudi 9 avril 2020, sur les mesures décidées la veille par le gouvernement pour renforcer les dispositions prises pour faire face à l'épidémie de coronavirus.

Ainsi, Mme Shiri a estimé qu’il est trop tôt pour être confiant à la lumière des derniers chiffres publiés par le ministère de la Santé. Invitée de Hamza Belloumi dans son émission "La Matinale", sur Shems Fm, elle a expliqué que plusieurs pays sont passés par des accalmies avant une reprise plus virulente de la propagation, d’où la nécessité d’être prudents et de continuer à respecter les directives face à un virus qui a rendu perplexe le monde entier.

«Cette baisse ne signifie en aucun cas qu’on a dépassé la zone de danger, bien au contraire, on est en plein dedans et elle va se poursuivre tout au long de la semaine prochaine. C’est pour ça qu’on a renforcé les mesures en place », a-t-elle martelé, en précisant que les nouvelles mesures viennent combler les lacunes observées.

En ce qui concerne les autorisations de circulation, la porte-parole du gouvernement a précisé que vu la rapidité avec laquelle a été décidé le confinement, pour ne pas entraver les secteurs vitaux, plusieurs parties étaient aptes à attribuer ces autorisations. Ceci va changer, le conseil ministériel de la veille ayant décidé de centraliser cette opération et de charger une cellule de l’attribution de ces autorisations et de la révision des anciennes.

Autre fait important, les contrevenants aux mesures de confinement sanitaire général seront sanctionnés par des amendes (le montant n’étant pas fixé pour le moment). Un décret, qui fixera les détails, sera publié au début de la semaine prochaine, le gouvernement étant outillé dorénavant pour ça avec l’activation de l’article 70 de la constitution.

Le gouvernement a aussi décidé de mettre en quarantaine des clusters, ce qui signifie ni entrée ni sortie des résidents même avec des autorisations. Donc, toute zone décrétée cluster sera isolée et les contrevenants risqueront de lourdes sanctions.

En outre, Asma Shiri a tenu à remercier le secteur privé pour son engagement spontané dans le soutien du gouvernement et notamment le secteur du textile qui va assurer la production de 30 millions de bavettes, à prix abordable, réutilisables et en quantités suffisantes pour l’ensemble des Tunisiens.

La ministre n’a pas écarté ainsi le fait que le port de bavette devienne obligatoire. Elle a précisé que ces bavettes seront disponibles à la pharmacie centrale avant d’être disponibles dans plusieurs endroits. Le gouvernement veillera au grain, a-t-elle affirmé, pour que ce produit soit accessible à tous les Tunisiens, à un prix fixé d’avance.

Hamza Belloumi a profité de sa présence pour l’interroger sur l’explosion du nombre de cas de violences contre les femmes, ce qu’a confirmé la ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Séniors affirmant qu’il y a une hausse du nombre de femmes battues, mais que c’était prévisible, vu qu’elles sont confinées avec leurs agresseurs outre la tension que crée le confinement, ce qui augmente le risque pour ce genre de personnes. C’est pour cela que le numéro mis en place par le ministère est joignable 24h/24 et 7j/7 depuis le 23 mars 2020.

A rappeler que la Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 628 cas sur un total de 8.878 dépistages réalisés, à la date du 8 avril courant.

Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 25 rétablissements et 24 décès (4 à Sfax, 4 à Sousse, 3 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia, 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 2 à Tunis, 2 à Médenine, 2 à La Manouba, 1 à Sidi Bouzid, 1 à Nabeul et un 1 à Ben Arous).

Tous nos articles sur le Coronavirus (covid-19) en Tunisie

I.N