Coup de filet antidrogue : sept arrestations et d’importantes saisies à Sousse et Sfax

Dans une opération d’envergure contre le trafic de drogue, la Garde nationale a mené trois interventions simultanées qui ont abouti à sept arrestations et à la saisie de quantités considérables de stupéfiants et d’équipements liés à ce trafic.

Les descentes, a expliqué le porte-parole de la Garde nationale, Houssemeddine Jebabli, ont eu lieu le 28 février dernier dans les gouvernorats de Sousse et Sfax. Elles ont permis la confiscation de six mille comprimés d’ecstasy, vingt plaquettes de cannabis et quatre véhicules.

À Khzema, dans le gouvernorat de Sousse, les forces de l’ordre ont saisi cinq mille comprimés d’ecstasy et un véhicule utilisé pour la distribution, arrêtant deux suspects. À Kalâa Kebira, elles ont saisi mille comprimés d’ecstasy, des armes blanches et une voiture, interpellant un individu. À Hencha, dans le gouvernorat de Sfax, vingt plaquettes de cannabis et deux véhicules ont été confisqués, et quatre personnes ont été arrêtées.

Menées sous supervision judiciaire et en coordination avec les parquets de Sousse 2 et Sfax 1, ces opérations, a ajouté le responsable sur Mosaïque FM le 13 mars 2025, marquent un nouveau coup dur porté aux réseaux de trafic de drogue. Houssemeddine Jebabli a souligné que les interventions ciblent de plus en plus les gros bonnets et les réseaux opérant notamment à l’échelle internationale.

M.B.Z