Mercedes-Benz GLC électrique testé à des températures extrêmes sous zéro

Imprimer

Le GLC a longtemps été le modèle de SUV le plus populaire de Mercedes‑Benz et, en 2024, le plus vendu de la marque. Maintenant, les clients peuvent s'attendre à un ajout intéressant : un nouveau GLC entièrement électrique viendra bonifier la gamme. Ce GLC marque une étape importante pour Mercedes‑Benz. À l'avenir, il y aura une gamme variée de groupes motopropulseurs pour répondre à tous les besoins des clients. Conçu comme un véhicule électrique à batterie (BEV), le nouveau GLC entièrement électrique intègre les dernières technologies de la marque. En termes de performances, d'autonomie, d'efficience et de vitesse de recharge, le GLC électrique établit de nouvelles références. En même temps, il offre des niveaux exceptionnels de polyvalence et de praticité comme les autres modèles de cette gamme les plus vendus.

Des prototypes camouflés du GLC électrique ont récemment entrepris des essais hivernaux rigoureux dans les régions polaires de Suède. Affrontant des températures bien en dessous de zéro et conquérant des routes enneigées, ces véhicules d'essai ont triomphé des conditions naturelles les plus redoutables avec une résilience inébranlable et des performances exceptionnelles.

Grâce au concept très efficace de la Mercedes-Benz électrique à batterie, de nouveaux défis se posent pendant la saison froide. Néanmoins, le GLC entièrement électrique se montre à la hauteur de la situation, offrant une efficience élevée et une autonomie pratique, même à des températures incroyablement basses. Même sur les routes d'hiver, il respecte les normes exceptionnelles de sécurité et de confort de conduite que les clients attendent de Mercedes-Benz.

Lors d'essais hivernaux rigoureux à Arjeplog en Suède, le nouveau Mercedes-Benz GLC a mis en valeur ses qualités de conduite et de maniabilité exceptionnelles, ainsi que sa traction supérieure sur les routes hivernales grâce à la technologie 4Matic. Les modèles à transmission intégrale sont dotés d'une puissante unité d'entraînement de l'essieu avant, qui peut être rapidement engagée ou désengagée à l'aide d'une unité de déconnexion (DCU) si nécessaire.

Pour assurer une traction et une stabilité de conduite optimales sur la neige et la glace, des capteurs détectent le patinage des roues et répartissent le couple en fonction de la stratégie de fonctionnement. Comme les deux moteurs électriques sont contrôlés indépendamment, la force motrice reste maintenue de manière optimale.

Dans le nouveau GLC entièrement électrique, l'unité d'entraînement électrique sur l'essieu arrière, entièrement développée par MercedesBenz, établit de nouvelles références avec une puissance impressionnante. Pour une utilisation énergétique efficiente, les deux unités d'entraînement électriques sont équipées d'une électronique de puissance haute performance avec des onduleurs en carbure de silicium de pointe.

En plus de la transmission intégrale sensible et réactive et de la direction précise, le nouveau système impressionne également sur les pistes suédoises. Ce système de freinage innovant combine les composants précédemment séparés du servofrein, du maître-cylindre et de la commande ESP® dans un module compact, offrant une sensation de pédale de frein confiante qui fournit un retour d'information précis et cohérent.

Le système optimise méticuleusement la récupération de l'énergie de freinage, augmentant ainsi l'autonomie du véhicule. Le concept garantit que le conducteur ressent en permanence une sensation de pédale de frein précise et transparente, que le freinage soit effectué par récupération ou par freinage. De plus, le nouveau système de freinage respecte les normes de sécurité exceptionnellement élevées de la marque : en cas d'erreur, le système passe de manière fiable au niveau de repli hydraulique, garantissant ainsi un comportement de freinage toujours sûr.

Grâce à ses technologies de batterie et d'entraînement de pointe, le GLC entièrement électrique atteint une autonomie impressionnante même dans des conditions très froides. Parmi ces prouesses technologiques, citons l'architecture de 800 volts et les unités d'entraînement sophistiquées dotées d'une transmission à deux vitesses sur l'unité d'entraînement de l'essieu arrière principal. Ce système de 800 volts optimise à la fois l'efficacité et les performances, réduisant considérablement les temps de charge.

Diverses itérations de batteries haute tension seront disponibles pour le GLC. La variante de batterie haut de gamme prendra en charge la charge en courant continu avec des taux soutenus de plus de 320 kW. Au-delà de leur capacité énergétique utilisable, ces batteries diffèrent également par la chimie des cellules. Les cellules de batterie de niveau supérieur utilisent des anodes avec de l'oxyde de silicium mélangé à du graphite, atteignant une densité d'énergie gravimétrique exceptionnellement élevée. Cela permet d'obtenir des autonomies plus grandes et des batteries plus légères, ce qui améliore l'efficacité et les performances du véhicule. Par conséquent, les GLC bénéficient d'un meilleur rendement énergétique et d'une plus grande praticité.

Même en fonctionnement dans les conditions hivernales les plus profondes, le GLC entièrement électrique étonne par son confort thermique exceptionnel. Le prochain modèle sera équipé de série d'une pompe à chaleur. Lorsqu'il s'agit de chauffer l'intérieur, ce système utilise environ un tiers de l'énergie électrique qu'un radiateur électrique comparable consommerait pour atteindre la même puissance dans des conditions identiques.

En tant que système multi-sources, la pompe à chaleur peut exploiter simultanément trois sources d'énergie : la chaleur résiduelle de l'unité de propulsion électrique, la chaleur résiduelle de la batterie et l'air ambiant. La pompe à chaleur fait partie du système de climatisation, qui refroidit en été et réchauffe en hiver. Cette approche permet à la pompe à chaleur de faciliter des performances de charge exceptionnellement élevées en préconditionnant la batterie haute tension à sa plage de température optimale avant la charge rapide. En même temps, il s'aligne sur la philosophie de Mercedes-Benz selon laquelle l'efficacité ne doit pas compromettre le confort et le bien-être des passagers. Même en cas de charge rapide, l'intérieur reste à une température confortable – un objectif de développement validé dans la région polaire de la Suède.

Depuis des décennies, Mercedes-Benz soumet chaque nouveau modèle aux conditions les plus extrêmes près du cercle polaire arctique. En conséquence, les véhicules supportent des températures aussi basses que moins 25 degrés Celsius, ainsi que des routes enneigées et traversent la glace abrupte des lacs gelés. Pour faciliter cela, l'entreprise exploite un centre d'essai dédié à Arjeplog, près du cercle polaire arctique en Suède. Au-delà des essais routiers dans le Grand Nord, le centre propose des pistes d'essai méticuleusement conçues. Il s'agit notamment de montées difficiles avec des pentes allant jusqu'à 20%, de pistes d'essai avec des coefficients de frottement variables, de parcours de maniabilité et de pistes circulaires sur la glace presque nue du lac gelé, qui imposent toutes des exigences importantes aux systèmes d'entraînement et de contrôle.

Pour garantir l'intégrité globale du véhicule, plus de 500 tests individuels sont effectués dans le cadre du programme d'essai d'un nouveau modèle Mercedes‑Benz. Pour les véhicules électriques, plus d'une centaine d'essais spécifiques sont ajoutés aux procédures standard, développés spécifiquement pour les nouvelles technologies de conduite. Environ deux tiers d'entre eux concernent spécifiquement l'eDrive et la recharge. Les nouveaux défis pour un véhicule électrique comprennent la puissance de sortie du moteur électrique lors d'un démarrage à froid avec une batterie refroidie, l'autonomie dans les conditions de conduite du client, la manipulation des câbles de charge, le préconditionnement et la stratégie d'exploitation, y compris la récupération. De plus, le réglage spécifique de la dynamique de conduite et du système ESP® est crucial.

Pour tester les différentes exigences des clients et les différents profils de charge, le centre d'essai d'Arjeplog propose une gamme complète d'options de charge : de la simple prise domestique aux boîtiers muraux et aux stations de charge rapide.

La validation systématique du véhicule est une mesure globale dans le processus de développement de chaque série Mercedes-Benz, garantissant des normes de qualité élevées. En plus des essais hivernaux, des essais estivaux avec un ensoleillement intense et des températures allant jusqu'à 50 degrés Celsius sont également effectués, par exemple en Arizona et en Afrique du Sud.

Avant qu'un nouveau véhicule ne soit produit en série, il doit répondre aux normes de développement et de fiabilité définies par Mercedes-Benz. Cela se fait en plusieurs étapes : tout d'abord, des avant-projets numériques et des simulations sont effectués pour prouver la faisabilité du concept. Ensuite, les différents composants sont validés sur des bancs d'essai ou dans des véhicules d'essai correspondants. Par exemple, la durabilité de la transmission et des pièces d'essieu est testée pour s'assurer qu'elles durent. Ensuite, les systèmes sont testés et approuvés dans le véhicule complet. Le point de vue du client est crucial : même dans des conditions extrêmes et dans tous les scénarios d'utilisation pertinents, une Mercedes-Benz doit être hautement fonctionnelle et fiable.

D’après communiqué