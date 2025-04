Yassine Mami : l'Histoire n'épargnera pas ceux qui ont fait de l'emprunt une routine quotidienne

« Le gouvernement poursuit toujours sa politique d'emprunt », a affirmé, lundi 7 avril 2025, le député Yassine Mami, dans une déclaration à Sayda Hammami sur Mosaïque FM.

L’élu a noté qu'il comprend la situation des petites et moyennes entreprises (PME) qui luttent pour survivre, mais il s'est interrogé s’il y a vraiment une véritable intention de réforme pour mettre fin à l'hémorragie de l’endettement, le gouvernement continuant de proposer l’adoption d’un prêt après l'autre.

Yassine Mami a profité de la plénière du lundi 7 avril 2025, réservée à l’approbation d’un prêt de l'Agence française de développement (AFD) pour poser une série de questions sur l'efficacité de cet emprunt et les opportunités d'emploi qu'il pourrait offrir, estimant que « l'Histoire n'épargnera pas ceux qui ont fait de l'emprunt une routine quotidienne et qui n'ont pas accéléré la révision du Code des changes et la réforme du secteur financier et bancaire ».

I.N