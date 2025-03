Pont de Bizerte, Khaled Nouri, secteur de la santé… Les 5 infos de la journée

Imprimer

Il est 23 heures passées, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 13 mars 2025.

Moez Hrizi : l’administration derrière le lent démarrage de construction du pont de Bizerte

L’ancien conseiller et actuel directeur du journal électronique Successful Tunisia, Moez Hrizi, a publié un post Facebook, le 12 mars 2025, à propos du lent démarrage du projet de construction du pont de Bizerte. Alors que le pays regorge d’ingénieurs et d’entreprises de construction des plus professionnelles (dont une partie construit de méga projets partout en Afrique), le régime de Kaïs Saïed a choisi une entreprise chinoise pour la construction de ce projet. Sauf que le projet tarde à démarrer, d’après ce tout un chacun peut constater sur terrain.

Khaled Nouri s'entretient avec son homologue algérien au sujet des zones frontalières

Le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, s’est entretenu ce jeudi 13 mars 2025 avec son homologue algérien au sujet des relations bilatérales et la gestion des zones frontalières. Le ministère de l’Intérieur a indiqué dans un communiqué qu’un entretien téléphonique a eu lieu entre Khaled Nouri et son homologue algérien, Ibrahim Mourad, au sujet du renforcement des relations, notamment dans les domaines de compétence des ministères de l'Intérieur.

Grève générale dans le secteur de la santé

Le bureau exécutif de la Fédération générale de la santé, relevant de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), a annoncé, le jeudi 13 mars 2025, une grève générale sectorielle prévue pour le 17 avril 2025. Le communiqué précise que cette grève est déclenchée pour protester contre le manque de sérieux du ministère des Affaires sociales dans la mise en œuvre des accords et la défense des droits des agents de la santé publique.

Tunisie : le déficit de la balance commerciale a presque doublé fin février 2025

En février 2025, le déficit de la balance commerciale a presque doublé par rapport à février 2024 (+97,64%) et s’est aggravé de 49,15% par rapport à février 2023. Il s’est établi à -3,52 milliards de dinars à fin février 2025, contre -1,78 milliard de dinars février 2024 et -2,35 milliards de dinars en février 2023, avec un taux de couverture en baisse de 11,4 points par rapport à février 2024 et de 4,7 points par rapport à février 2023, passant de 81% en février 2023 à 74,3% en février 2024, puis à 85,7% en 2025. Ces chiffres ont été publiés par l’Institut national de la Statistique (INS).

Réunion entre l'Utica et le CBF au sujet des défis économiques de la Tunisie

L'Union tunisienne de l'industrie, du Commerce et de l'Artisanat (Utica) a annoncé la tenue d'une réunion, le lundi 10 mars 2025, entre des membres de son bureau exécutif, dont le président de l'organisation, Samir Majoul, et une délégation du Conseil Bancaire et Financier (CBF) conduite par son président, Néji Ghandri. Selon un communiqué publié le 13 mars 2025, cette rencontre a porté sur la situation économique, financière et sociale du pays, ainsi que sur la coopération entre les deux organisations dans le but de renforcer la stabilité économique, stimuler la croissance nationale, favoriser le développement durable et améliorer l'attractivité du climat d'investissement.