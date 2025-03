Exécutions publiques et lapidation : la CTCPM fustige une dérive populiste

La Coalition tunisienne contre la peine de mort (CTCPM) a fermement condamné, jeudi 13 mars 2025, les appels à réactiver les châtiments corporels et les exécutions publiques en réponse aux crimes récents. Elle souligne que ces propositions sont moralement et humainement répréhensibles et qu'elles servent avant tout à masquer l’échec sécuritaire et politique du pouvoir.

Dans son communiqué, la Coalition revient sur les récentes déclarations de certains membres de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et de figures médiatiques qui prônent le rétablissement de châtiments corporels sévères, tels que la torture, la lapidation et l'exécution publique. Ces appels font suite à plusieurs crimes particulièrement atroces ayant secoué le pays, notamment des meurtres impliquant des enfants, des femmes et des parents.

Tout en exprimant ses sincères condoléances aux familles des victimes, la CTCPM condamne fermement toute tentative d’exploiter la douleur des citoyens pour justifier un retour aux pratiques violant l'intégrité physique, contre lesquelles les Tunisiens se sont révoltés.

L'organisation rappelle que la lutte contre la criminalité et le terrorisme en Tunisie ne peut se limiter à des réponses répressives. Elle appelle à une analyse approfondie des causes structurelles de ces phénomènes, notamment les crises sociales, économiques, éducatives et culturelles. Selon la Coalition, l’aggravation de la violence dans la société tunisienne nécessite une approche globale et multidimensionnelle, et ni la peine de mort ni des solutions purement sécuritaires ne permettront d’endiguer ces fléaux.

Par ailleurs, la CTCPM attire l’attention sur l’impact de la toxicomanie, qui contribue à la montée des crimes violents dans le pays. Elle dénonce également les campagnes menées par certains députés et médias sensationnalistes, qui ne parviennent pas à dissimuler l’échec sécuritaire et politique du pouvoir.

« La campagne orchestrée par certains députés et propagandistes du buzz et de la surenchère médiatique ne peut cacher l’échec du pouvoir face à la montée de la criminalité. Leurs appels rétrogrades et moyenâgeux à la lapidation, au lynchage et aux exécutions publiques sont moralement et humainement indignes. Ils ne font honneur ni à la Tunisie ni aux "fonctions" qu’ils prétendent exercer », dénonce la CTCPM.

L'organisation affirme enfin que ces appels à la réactivation de la peine de mort ne ciblent pas uniquement les criminels, mais aussi les opposants politiques. Elle y voit un projet populiste d’extrême droite visant à exacerber la violence, la division et le racisme.

« Ces discours connaîtront le même sort que ceux lancés par leurs prédécesseurs sous la Troïka et le régime du mouvement islamiste. L’histoire les oubliera, tout comme elle a oublié les appels de Moncef Marzouki, Sadok Chourou, Sahbi Atig et Seifeddine Makhlouf à ériger des potences et à appliquer la peine capitale », conclut la CTCPM.

H.K