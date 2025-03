Ahmed Bannour : le président de la République et les élus sont dans l'opposition au gouvernement

Le député de l'Assemblée des représentants du peuple, Ahmed Bannour, a déclaré, jeudi 13 mars 2025, que le président de la République, Kaïs Saïed et plusieurs députés s'opposaient au gouvernement en exercice.

Lors de son intervention sur les ondes de Jawhara FM, le député a sévèrement critiqué la performance du gouvernement, accusant plusieurs ministres de « sabotage ».

L'invité de l'émission Politica a affirmé : « Nous nous sommes retrouvés, en tant que députés, avec le président de la République, dans la position d'opposants au gouvernement... Nous ne sommes pas satisfaits de sa performance, et le président non plus ».

Ahmed Bannour a également ajouté que les députés et les partisans du président n’attendraient pas que le bateau coule avant d’instaurer un remaniement ministériel.

H.K