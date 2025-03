Le projet du port en eaux profondes d’Enfidha objet d’une réunion présidée par Rachid Amri

Le ministre du Transport, Rachid Amri, a présidé, mercredi 12 mars 2025, une séance de travail dédiée à l'examen des mesures à prendre pour accélérer la réalisation du projet du port en eaux profondes et de la zone logistique à Enfidha. L'événement s'est tenu en présence de la directrice générale de la Société Port Enfidha, ainsi que de plusieurs responsables du ministère et de l'entreprise.

Soulignant la volonté de l'État de mettre en œuvre ce projet stratégique tout en préservant la souveraineté nationale et en assurant une cohérence avec les dimensions économiques et sociales, le ministre a mis en avant le saut qualitatif qu’apportera ce port de nouvelle génération, conforme aux normes internationales en matière de qualité, de sécurité et d’environnement. Ce projet constitue une avancée majeure pour le transport maritime et le développement des infrastructures portuaires. Il offre également au pays l’opportunité de tirer parti de sa position géographique stratégique, en tant que porte d’entrée de l’Afrique au niveau régional.

Il a ajouté que ce projet deviendra un pilier essentiel pour renforcer la compétitivité, dans le cadre d’une complémentarité avec les autres ports commerciaux tunisiens, et permettra d'optimiser l’efficacité et la productivité de la gestion portuaire.

Après avoir présenté l’ensemble des composantes du projet du port en eaux profondes et de la zone logistique, Rachid Amri a recommandé la préparation d'un dossier incluant les différentes mesures opérationnelles concernant les aspects immobiliers et organisationnels. Cela permettra de réaliser ce projet dans de bonnes conditions et de respecter le calendrier qui sera établi.

I.N.