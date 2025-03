Nomination de nouveaux mandataires judiciaires à la tête de Sanimed

Le Tribunal de première instance de Tunis a décidé, le 11 février 2025, de nommer Anis Taïeb et Mokhles Youssef mandataires judiciaires à la tête de la filiale du groupe Abdennadher Sanimed, une société industrielle spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’articles sanitaires en céramique, en remplacement de Sofia Gharbi et sous la tutelle de la juge Chaima Ben Chouchen.

Notons aussi que la veille un communiqué boursier a indiqué que le Tribunal de première instance de Tunis avait décidé, le 17 février 2025, de nommer ces mêmes mandataires judiciaires, sous la tutelle de la même juge à la tête de deux autres filiales du groupe Abdennadher, la Société Moderne de Céramique (Somocer) et de la Société tunisienne d’émail (Sotemail).

Sanimed a souligné, dans un communiqué boursier daté de mercredi 12 mars 2025, que cette nomination n'aura pas d'impact sur son activité, ses transactions et ses relations avec l’ensemble de ses partenaires, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.

Le communiqué précise également que le rôle du mandataire judiciaire, tout au long de son mandat, consiste à gérer temporairement l’entreprise afin d’assurer la continuité de son activité, la préservation complète de ses biens et la facilitation de la poursuite normale de ses engagements financiers.

En outre, Sanimed a tenu à souligner que « sa situation est saine dans tous les domaines et que le travail de l’entreprise se poursuit à un rythme normal ».

Rappelons que la société du groupe Abdennadher a réalisé un résultat net déficitaire de 8,69 millions de dinars fin 2023 contre un déficit de 9,94 millions de dinars fin 2022. Les pertes cumulées, compte tenu du résultat de 2023, sont de l’ordre de 35,54 millions de dinars fin 2023, dépassant le tiers du capital.

La société a tenu, le 18 décembre 2024 une assemblée générale extraordinaire (AGE), qui a entériné une augmentation du capital en numéraire et par conversion des dettes en actions avec suppression des droits préférentiels de souscription.

I.N.