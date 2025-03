Bill Bazzi, nouvel ambassadeur US en Tunisie

Le président américain, Donald Trump, a annoncé, hier, mardi 11 mars 2025, la nomination du nouvel ambassadeur US en Tunisie.

Bill Bazzi, actuellement maire de Dearborn Heights au Michigan, succédera ainsi à Joey R. Hood, en poste depuis décembre 2022.

« Bill Bazzi est un marine américain décoré, qui a servi honorablement notre pays pendant 21 ans, collaborant avec des ambassadeurs, des diplomates et des dirigeants du monde entier. Il a également travaillé chez Boeing en tant que responsable de la qualité et chez Ford Motor Company en tant qu'ingénieur en développement de produits. Après 22 ans chez Ford, il a pris une retraite anticipée pour servir sa ville en tant que maire de Dearborn Heights. Il a travaillé dur lors de l'élection présidentielle de 2024 pour nous aider à assurer notre victoire historique, et j'ai hâte de voir les grandes réalisations qu'il accomplira pour notre nation » lit-on dans l’annonce publiée par Donald Trump sur le réseau social Truth.

