Sit-in de soutien aux prisonniers politiques

Des acteurs politiques ont organisé, mardi 24 décembre 2024, un sit-in devant la cour de cassation de Tunis en soutien aux prisonniers politiques détenus dans le cadre de l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État.

Ils dénoncent 22 mois de détention sans procès équitable rejetant catégorique de l'utilisation du système judiciaire comme moyen de liquider les opposants politiques et de supprimer les libertés publiques.

Le sit-in vise également à exiger la libération immédiate et inconditionnelle de tous les détenus politiques, à mettre fin aux procès à motivation politique et à souligner la nécessité de respecter l'indépendance du pouvoir judiciaire et de garantir les droits de l'Homme.

Il intervient alors que se tient aujourd’hui l’audience en cassation des accusés dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’État.

M.B.Z